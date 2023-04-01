Şampiyonluk yolu kolay değilHer şampiyonluğun bir hikayesi vardır.

Hiçbiri kolay kazanılmaz, zorlu yollardan geçilir.

Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray da bunu çok iyi bilir.

Cimbom, şu an bu zorlu yolda. Takım kazanır, kaybeder, berabere kalır.

Kısacası acı çeker, dedim ya öyle kolay değil şampiyon olmak.

Birçok şeyle uğraşırsın, hakemle, futbolcuyla, taraftarla, rakiple, TFF’yle.

Galatasaray her aşamayı geçti ve şimdi bu saydıklarımdan futbolcuyla uğraşma aşamasına geldi.

Karagümrük maçı sonrası Okan hoca basın toplantısında Gomis’le ilgili açıklama yapmıştı.

Buruk, maçın kadrosunda yer almayan Bafetimbi Gomis’in “bundan sonra takımda forma giymek istemediğini kendisine söylediğini” ifade etti.

Gomis’in bu yaptığı iki olmuştu. Daha önce de Galatasaray’da oynadığı dönem, maaşına zam istemiş, yapılmayınca da Arabistan takımına gitmişti.

Huylu huyundan vazgeçmezmiş misali, şampiyonluk yolunda Galatasaray, mutlaka bu sorunu da aşacaktır, aşmalı da.

Gomis’e tavsiyem Galatasaray’da iyi anılmak istiyorsa bir an önce hem Okan hocadan hem de takım arkadaşlarından özür dilemesi.

Bu arada taraftarın da aklı karışmış durumda.

Gomis’i destekleyen de var, kötüleyen de.

Yıldız oyuncunun Galatasaray’a verdiği katkıyı kimse küçümseyemez, öyle anlarda sahneye çıkıp gollerini attı ki, bu görmezden gelinemez.

Doğru tektir ve Okan hoca Galatasaray’ın patronudur ve son noktayı da kendisi koyar.

Uzun lafın kısası Gomis sezon sonu gidecek. İyi anılmak istiyorsa özür dilemeli ve yoluna devam etmeli.

Son olarak Okan hocaya da değinmek gerek.

Hoca Fatih Terim’den sonra Galatasaray tarihine geçti. Bu kolay iş değil.

Özellikle “imparator” lakabını almış, Galatasaray’la özdeşleşmiş birinin ardından bunu yaşamak herkese de nasip olmaz.

Bir maç kaybedildi, bir maç berabere kalındı diye hemen Okan hocayı da topa tutmak doğru değil.

Galatasaray taraftarı bunu hep yapıyor. Galatasaray şampiyon olacak ve Okan hoca tekrar tarihe geçecek…