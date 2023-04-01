Jinekolog Hizmetlerinin Önemi

Jinekolog hizmetleri kadınsal tüm rahatsızlıklarla alakalı geniş kapsamlı hizmet sunan bir alan olduğu için önemi büyüktür. Kadın Hastalıkları ile ilgili taş teşhis ve tanı konulması aynı zamanda tedavi edilmesi gibi durumlar jinekolog tarafından sağlanır. Ayrıca tedavilerin dışında rutin kontroller amaçlı da jinekolog hizmetlerinden faydalanmak önemlidir. Jinekologlar bu alanda sağladıkları detaylı hizmetlerle birlikte kadınsal rahatsızlıkların daha kısa süre içerisinde teşhis edilmesini ve Bu doğrultuda tedavi uygulanmasını sağlar. Bu hizmetler uzman jinekolog tarafından sunulduğu sürece kadınsal rahatsızlıkların daha kısa süre içerisinde tedavi edilmesi sağlanır.

Vajinismus Nedir Belirtileri nelerdir

Vajinismus, ilk cinsel ilişki esnasında görülen kadınların o esnada kasılmaları ve esneklik durumu yaşanmaması ile birlikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi ve vajinaya girişin engellenmesini ifade eden bir kavramdır. Psikolojik ya da fiziksel pek çok nedenlerden dolayı oluşmuş olabilir. Vajinismosunu pek çok belirtisi mevcuttur.

Cinsel ilişki esnasında vajina daha çok şiddetli şekilde kasılma ve spazmlarin görülmesi bu belirtilerden biridir. Ayrıca kadının cinsel ilişki istemesine rağmen o esnada kendini kapatma ihtiyacı hissetmesi de vajinismus belirtilerinden biridir. Cinsel ilişki esnasında kadında bacakları tamamen kapatma isteği oluşuyorsa bu da belirtilerden biridir. İlişki esnasında ya da öncesinde yoğun terleme titreme ya da yoğun heyecan hissetme durumları da bu durumlar arasında yer alır. Jinekolog muayenesinden rahatsız olmak ve o esnada kişinin kendini kasılmış hissetmesi de yine bu durumlardan biridir.

Vajinismosu belirtileri oluştuğunda tedavi amaçlı jinekolog hizmetleri almak her zaman doğru olur. Alanında uzman bir jinekolog’dan bu rahatsızlığın geçmesi adına hizmet alabilmek ve detaylı bilgi için zuleyhagedikcevahir adresini ziyaret edebilirsiniz.

Vajinismus Neden Ortaya Çıkar

Vajinismus psikolojik ve fiziksel nedenlerden dolayı ortaya çıkmasıyla bilinir. Cinsel ilişki esnasında vajinada olan kasılmalar ve spazmlardan dolayı yoğun kasılma durumu cinsel ilişkiye izin vermez. Genelde ilk cinsel ilişkinin zor olduğuna dair toplum içerisindeki olumsuz söylemlerden dolayı kişide psikolojik açıdan korku oluşabilir. Bu korku ve stresten dolayı ortaya çıkabilen vajinismus yüzünden pek çok yeni evli çiftler problem yaşayabiliyor. Alanı da uzman bir jinekolog ile kısa süre içerisinde vajinismus durumunu aşabilmek ve Daha sonrasında cinsel ilişk iye kolay bir şekilde yapabilmek mümkün hale geliyor.

İnfertilite Kimlerde Görülür

İnfertilite, halk arasında kısırlık olarak bilinen ve belli surelerle korunması cinsel ilişkiye girildiği halde gebeliğin oluşmama durumunu ifade eden bir kavramdır. İnfertrite durumları yaşandığından kişinin alanında uzman bir jinekolog ile tedavi alması doğru olur. Bu konuda tüp bebek de dahil olmak üzere pek çok tedavi yöntemleri mevcuttur.

İnfertilite genellikle genetik açıdan bozukluk yaşayan ya da obezite ve hapların yan etkisi gibi farklı nedenlerden dolayı yumurtalık ve sperm düşük yaşayan kişilerde görülür. Aynı zamanda yoğun stres ve kargaya maruz kalmış kişilerden psikolojik açıdan da yine infertilite durumları yaşanabilir.

İnfertilite Tedavisi Mümkün mü

İnfertilite tedavisi olabilen bir durumdur. Tüp bebek ya da mikroenjeksiyon gibi birbirinden farklı tedavi yöntemleri ile birlikte kısa süre içerisinde bu durumun çözülmesi ve çiftlerin çocuk sahibi olması mümkündür. Dünyada yaklaşık %30’luk bir dilimde infertilite durumları yaşanıyor.

İnfertilite genellikle pek çok nedenden dolayı yaşanması ile birlikte bu nedenlerin önüne geçebilmek adına doğru bir jinekolog ile tedavi görebilmek ve kısa süre içerisinde sorunun çözülmesi mümkün olur.

İnferitilite konusunda alanında uzman bir jinekolog’dan tedavi hizmetleri alabilmek ve bu durumun nedenlerinin de ortaya çıkmasını sağlamak mümkündür. En iyi jinekolog hizmetleri için zuleyhagedikcevahir adresini ziyaret edebilirsiniz.