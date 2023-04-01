İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NİN BANKALAR ETABI 17 NİSAN’DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇILIYOR

Ekonomi ve iş dünyasının heyecanla beklediği İstanbul Finans Merkezi Bankalar etabının açılış tarihi belli oldu. Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan Bankalar Etabı 17 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açılacak.

Tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi; göz kamaştıran mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla İstanbul ve Türkiye’nin yüz akı olacak.

Son teknolojiyle donatılmış ofisleri, sahip olduğu imkânlar ve bünyesinde yer alacak dev finans kuruluşları ile adını dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına yazdıracak olan İstanbul Finans Merkezi’nin yapımındaki ilk kurdele 17 Nisan Pazartesi günü kesilecek. Türkiye’nin kalkınmasına etki edecek dev projenin bankalar etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Açılışa, iş dünyası ve finans sektörünün önde gelen isimlerinin katılması bekleniyor. İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından bir çok misafiri ağırlayacak.

Türk Ekonomisine Katma Değer Sağlayacak

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede bankaları etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi’nde yer alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı açılış töreniyle ülkeye büyük katma değer sağlayacak dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

Ofis ve AVM Bölümlerine Yoğun Talep

İstanbul Finans Merkezi’nde, son teknoloji ile donatılmış ve ustalıkla tasarlanmış 21 ofis binası bulunuyor. Projede ofisler ve alış veriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı. İstanbul Finans Merkezi çağdaş ofisler, ortak çalışma alanları ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak.

En Ünlü Restoran ve Markalar

İstanbul Finans Merkezi’ndeki Alışveriş Merkezi ise modern imkânları, özel mimarisi ve fonksiyonel tasarımı ile merkezin özünü yansıtacak şekilde dizayn ediliyor. Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3.3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş konforu yaşatacak AVM içerisinde; gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

5 Yıldızlı Otel Hizmet Verecek

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80’e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.