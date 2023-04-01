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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » BİR TESPİHİM, BİR SECCADEM, BİR DE BEN
Ahmet Berhan Yılmaz

BİR TESPİHİM, BİR SECCADEM, BİR DE BEN



Bazen gece olur yalnız kalırız,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

Bazen yola düşer uzaklaşırız,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Gün olur ki dağa, taşa gideriz,

Hüzne hüzün kata kata gideriz,

Kimse gelmez biz baş başa gideriz, 

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Bazı zaman sabahın ayazında,

Hüzünle sürurun ortak hazzında,

Daralmış zamanın ince nazında,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Anlatırım beni seccadem dinler,

Dertlerimi bir bir tespihim çeker,

Allah bilir bizleri neler bekler,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Bir bakarsın Kâbe’nin kapısında,

Bir bakarsın Ravza’nın avlusunda,

Bir bakarsın Aksa’nın sancısında,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Bir an gelir babamın mezarında,

Bir an gelir annemin duasında,

Bir an gelir mazlumun gözyaşında,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Bir vakitten, bir vakte bekleşiriz,

Her saniye Allah’la dertleşiriz,

Çoğu zaman biz bize söyleşiriz,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Vakti gelir bütün ömürler biter,

Hak çağırır sevenler ayrı düşer,

Biz de ayrılırız Rabbim gel derse eğer,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

📆 10 Nisan 2023 Pazartesi 14:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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