BİR TESPİHİM, BİR SECCADEM, BİR DE BEN

Bazen gece olur yalnız kalırız,
Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.
Bazen yola düşer uzaklaşırız,
Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.
***
Gün olur ki dağa, taşa gideriz,
Hüzne hüzün kata kata gideriz,
Kimse gelmez biz baş başa gideriz,
Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.
***
Bazı zaman sabahın ayazında,
Hüzünle sürurun ortak hazzında,
Daralmış zamanın ince nazında,
Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.
***
Anlatırım beni seccadem dinler,
Dertlerimi bir bir tespihim çeker,
Allah bilir bizleri neler bekler,
Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.
***
Bir bakarsın Kâbe’nin kapısında,
Bir bakarsın Ravza’nın avlusunda,
Bir bakarsın Aksa’nın sancısında,
Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.
***
Bir an gelir babamın mezarında,
Bir an gelir annemin duasında,
Bir an gelir mazlumun gözyaşında,
Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.
***
Bir vakitten, bir vakte bekleşiriz,
Her saniye Allah’la dertleşiriz,
Çoğu zaman biz bize söyleşiriz,
Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.
***
Vakti gelir bütün ömürler biter,
Hak çağırır sevenler ayrı düşer,
Biz de ayrılırız Rabbim gel derse eğer,
Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.
Bir cevap yazın