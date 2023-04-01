BİR TESPİHİM, BİR SECCADEM, BİR DE BEN

Bazen gece olur yalnız kalırız,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

Bazen yola düşer uzaklaşırız,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Gün olur ki dağa, taşa gideriz,

Hüzne hüzün kata kata gideriz,

Kimse gelmez biz baş başa gideriz,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Bazı zaman sabahın ayazında,

Hüzünle sürurun ortak hazzında,

Daralmış zamanın ince nazında,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Anlatırım beni seccadem dinler,

Dertlerimi bir bir tespihim çeker,

Allah bilir bizleri neler bekler,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Bir bakarsın Kâbe’nin kapısında,

Bir bakarsın Ravza’nın avlusunda,

Bir bakarsın Aksa’nın sancısında,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Bir an gelir babamın mezarında,

Bir an gelir annemin duasında,

Bir an gelir mazlumun gözyaşında,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Bir vakitten, bir vakte bekleşiriz,

Her saniye Allah’la dertleşiriz,

Çoğu zaman biz bize söyleşiriz,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.

***

Vakti gelir bütün ömürler biter,

Hak çağırır sevenler ayrı düşer,

Biz de ayrılırız Rabbim gel derse eğer,

Bir tespihim, bir seccadem, bir de ben.