‘Lale’ devri ne zaman biter?

Her derbi sonrası futbolu değil hakemi konuşuyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki “sadece derbilerde mi hakemi konuşuyoruz”.?

Haklısınız, düşme hattındaki takımların bile maçlarında maalesef hakemleri konuşuyoruz.

Bu arada denk gelince İngiltere Premier Ligi’ni izliyorum. Oyun durmuyor, bırakın oyunun durmasını top taca dahi neredeyse çıkmıyor.

Hakemin oyuna etkisi ‘sıfır’ maç sonrası kimsenin de hakemi konuştuğunu sanmıyorum.

Bizim Türk oyuncular Premier Lig’e transfer olduğunda oyun dursun diye hakeme yalvarıyordu.

Bugün futbolumuza baktığımızda yayıncı kuruluş maçları ücretsiz bile yayınlasa kimse yüzüne bakmaz. O derece de kötüyüz. Sadece futbolumuz kötü değil.

Evet hakemlerimiz de kötü. Kötü az kalır. Bir de Fenerbahçeli olduğu söylenen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta var.

Kritik görevdeki hanımefendinin bir futbol takımıyla anılması ne kadar doğru? Kendisi daha önce Twitter’da Fenerbahçe paylaşımlarını da beğenmiş.

Hal böyle olunca bu görevde kalması, ısrarla istifa etmemesi inanılır gibi değil.

Başarısızlıklarını böyle saklıyorlar



Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye tek yürek olurken, Beşiktaş Kulübü’nün Başkanı Ahmet Nur Çebi, kaybettiği puanların peşine düşmüştü.

Düşünün rakibiniz sizi yenmiş, fakat deprem nedeniyle ligden çekilmiş, emek vermiş, taktik çalışmış, antrenman yapmış, seyirci para verip maça gelmiş ama Ahmet Nur Çebi, deprem nedeniyle ligden çekilen takımlara kaybetmiş ve fırsat bu fırsat deyip, kaybettiği maçların puanlarının peşine düşmüş.

Neyse ki TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, artık nasıl olduysa (bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir) yerinde bir karar alarak Ahmet Nur Çebi’nin puan kurnazlığına izin vermedi.