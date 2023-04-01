İstanbul Sabiha Gökçen araç kiralama Şehirde veya şehir dışında ulaşım konusu önemli konulardan biridir ve otomobiller bu sorunu tam olarak çözmektedir. Lüks bir araç eski bir araca nazaran daha konforlu ve rahattır. Bu nedenle otomobil kategorisinde konforlu ve rahat araçlar tercih edilir.

Segmenti yüksek bir aracı satın almak çok maliyetlidir. Ancak rent a car sektöründe lüks araçlar uygun seçeneklerle kiralanabilir. Kısa süreli araç gerektiği zamanlarda araç kiralama ulaşım sorununu çözer ve aynı zamanda zaman kazandırır.

Sabiha Gökçen Havaalanı Rent A Car

Uçakla yolculuk sonrası kalan yolculuğun toplu taşıma ile yapılması zordur. Özellikle süresi kısıtlı ve gezilecek çok yeri olanlar için rent a car tercih edilir. Otomobil kiralama hizmetinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için güncel kiralık araç seçenekleri önemlidir. Güncel araç kiralama yöntemleri aylık, günlük veya yıllık olmak üzere üç kategoride gerçekleşir.

Havalimanı kiralama hizmetinde araç kiralama işlemi uçağın iniş saatine uygun şekilde yapılmalıdır. Aracı kiralayan kişi uçaktan indikten sonra kiralık aracı ile yoluna devam eder. Tatilciler, iş adamları veya başka amaçla şehirden şehre gezenler, kiralık araçla kısa sürede gezilecek her yeri gezerler.

İstanbul Sabiha Gökçen Araç Kiralama Nasıl Gerçekleşir?

İstanbul Sabiha Gökçen araç kiralama nasıl gerçekleşir? Bunun için araç kiralama sitesi tercih edilebilir. Matcarrental.com ‘a giriş yapınız. Otomobil kiralama işlemlerinde ilk aşamada öne çıkan konu aracın modelidir. Araç kiralayan kişi öncelikle kullanım sorunu yaşamayacağı araç modelini tercih etmelidir. Araç tercihinde aracın kullanılacağı bölgenin iklim ve coğrafi özellikleri göz önüne alınmalıdır. Ayrıca aracın kaç kişilik olacağı konusu da bu kategoride önemlidir.

Aracın kullanıldığı süre zarfında her hangi bir sorun ile karşılaşmamak için en iyi araç tercihi yapılmalıdır. Bu aşamadan sonra araç uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Aracın kiralama süresinin son bulmasının ardından teslimat adresine gelinir ve araç oradan alınır.

Araba Kiralama Sözleşmesi

Kiralama işlemlerinde sözleşme kategorisi önemlidir. Araç sözleşmesinde aracın kullanım hakları yer alır. Bu sözleşme şartlarına uygun şekilde araç kullanılmadığı zaman aracı kiralayan kişi araçta meydana gelen hasar nedeniyle sorumlu olur. Araç kullanımında öncelikli konu kişinin aracı kurallara uygun kullanmasıdır.

Sözleşme metninde kimlik bilgileri, adres, iletişim ve kiralık araç bilgileri yer alır. Ayrıca kullanım şartları da yine sözleşmede yer alır. Kasko ile ilgili konular da yine sözleşme konuları ile ilgili konularla paralel değerlendirilir. Kiralayan kişi aracı kullanacak kişinin kimlik bilgilerini sözleşmeye ekler. Aracı sadece belirttiği kullanım amacına uygun kullanabilir. Aracın yakıtından, park ücretinde, geçiş ücretlerinden ve benzeri ücretlerinden kiralayan kişi mesul olur.

Sabiha Araç Kiralama Ve Masraflar

Sabiha Gökçen araç kiralama fiyatları, kiralanacak aracın türüne göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kiralık araç yani rent a car hizmetinde aracın vergisi, sigortası, kaskosu, muayene ve MTV’si firmaya aittir. Araç bozulduğu zaman firma yeni bir araç temin eder. Bu şartlar sözleşmede yer alır. Araç trafikten çekilirse veya araç çalınırsa bu gibi sorunlarla firma ilgilenir. Aracı kiralayan kişi firmayı haberdar eder ve firma da resmi mercilere başvurur.

Sabiha Gökçen Araç kiralama işlemlerinde kasko şartları önemlidir. Aracın sigortası ile ilgili konularda dikkat edilmesi gereken konu, aracın sözleşme şartlarına uygun kullanımıdır. Aksi halde kasko şartları geçersiz olur ve bu durumda aracı kiralayan kişi için sorun oluşabilir. Profesyonel araç kiralama firmalarıyla araç kiralama işlemi araç kullanıcıları için pratik çözüm sunar. Aracı kiralayan kişi şoför kullanacaksa, bu durumda şoförün kimlik bilgileri eklenmelidir. Kiralık araçlar da ehliyetsiz kullanılamaz ve aracı kullanacak kişinin trafikten men cezası almaması gerekir. Trafikten men edilenler kiralık araç kullanamaz. İstanbul Sabiha Gökçen araç kiralama işlemleri için ziyaret ediniz.