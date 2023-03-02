DEVA Partisi’nin genç milletvekili aday adayı Kader NAÇAR TEMELLİ

Genç yaşına rağmen birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü, üye ve yönetici olarak yer alan, genç ve başarılı bir isim Kader NAÇAR TEMELLİ, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul 1.Bölge Milletvekilliği Aday Adaylığı başvurusunu DEVA Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Ali BABACAN liderliğindeki DEVA Partisi kadroları tarafından hazırlanmış olan 22 eylem planında yer alan çözümleri hayata geçireceklerini ifade eden Kader NAÇAR TEMELLİ, aynı zamanda DEVA Partisi’nin gençlerin ve kadınların temsiliyeti açısından Türkiye’nin 1. Partisi olduğunu belirtti.

DEVA Partisi’nin 22 eylem planına ait detaylı bilgiye ve broşürlere https://devahazir.devapartisi.org.tr/ adresinden ulaşılabileceğini belirten Kader NAÇAR TEMELLİ hem genç hem de kadın olmasından dolayı sorumuz üzerine Gençlik ve Kadın eylem planlarını şu şekilde özetlemiştir;

Deva Partisi Gençlik Eylem Planının Başlıca Maddeleri:

Kamuda işe alımlarda mülakat kalkacak ve liyakat gözetilecek.

Eğitim masraflarının karşılanması için gereken her türlü destek verilecek.

Eğitim kartı uygulaması başlatılacak. Her sene başında, ihtiyacı olan öğrencilerin kartına belli miktarda bir bedel yatırılacak ve gençler harcamalarını bu karttan yapabilecek.

Nitelikli ve insan onuruna yarışır yurtlar inşa edilecek ve yurtlardaki giriş-çıkış saati uygulaması kaldırılacak.

Yurt bulamayan ihtiyaç sahibi gençlere kira yardımı uygulaması başlatılacak.

Dezenformasyon Yasası denen sansür yasası kaldırılacak.

Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi ürünlerde vergiler düşürülecek.

İnternet, 25 yaşına kadarki gençler için ücretsiz sunulacak.

Gençlere pasaportlar ücretsiz verilecek ve yurt dışına çıkış harçlarından muaf tutulacak.

Deva Partisi Kadın Eylem Planının Başlıca Maddeleri: