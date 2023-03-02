Ahmet Uğur Pakcan Kimdir?

Ahmet Uğur Pakcan Kim? Nerede Yaşıyor?

Dristor döner ve Dristor Kebap markaları, Romanya’da tanınmaya ve tercih edilmeye başlanmıştır. 1999 yılından günümüze Türk lezzetlerinin Romanyalılarla tanıştırılmasını sağlıyor. Ahmet Uğur Pakcan Romanya’da yaşayan başarılı bir girişimcidir.

Diğer kimliği ise Türkiye’de avukattır. Marmara üniversitesi mezunudur ve İstanbul’da avukatlık yapmıştır. Sorgulama yapıldığında İstanbul barosuna kayıtlı avukat olduğu bilgilerine rastlanılabiliyor.

Ahmet Uğur Pakcan Nereli?

Ahmet Uğur Pakcan Mersinlidir ve Romanya’da yaşamaktadır. Mersin Mut ilçesi nüfusuna kayıtlıdır, ancak üniversite eğitiminden itibaren yaşamını Mersin dışında sürdürmüştür. İstanbul’da Mersinli avukat olarak çalışmıştır. Şimdi ise Romanya’da Türkiyeli ve Mersinli iş insanı olarak çalışıyor. Dristor kebap markasının büyümesini sağlıyor.

Ahmet Uğur Pakcan Kaç Yaşında?

Ahmet Uğur Pakcan hakkında yapılan araştırmalarla, nereli olduğu, eğitimi, medeni durumu ve iş hayatı ile ilgili çeşitli bilgilere ulaşılabiliyor. Kaç yaşında olduğu hakkında bir bilgi, internet ortamında yer almıyor. Türkiye’nin genç avukatlarından birisidir ve günümüzde de yurtdışında genç girişimci olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ahmet Uğur Pakcan Evli Mi?

Ahmet Uğur Pakcan, evli ve 3 çocuklu bir aile babasıdır. Mersin’de doğum büyüdükten sonra eğitim hayatını İstanbul’da devam ettirmiş ve avukatlık mesleğini yaparken evlenmiştir. Evliliği devam ediyor ve ailesi ile birlikte Romanya’da yaşıyor. 1999 yılından sonra baba mesleğini yapmaya karar verdiği için ailesi ile birlikte Romanya’ya taşınmıştır.

Ahmet Uğur Pakcan Ne İş Yapıyor?

Ahmet Uğur Pakcan, son yılların başarılı girişimcilerinden birisidir. Ne iş yapıyor araştırmalarında, Romanya’da Dristor markası ile kebap ve döner sektöründe hizmet verdiği bilgisi veriliyor. 1999 yılından sonra bu sektörde iş yapmaya başlamış ve kısa sürede işini büyüterek, günümüzde Romanya’da 12 farklı şubesi ile Dristor Kebap ve Döner iş yeri işletiyor.

Ahmet Uğur Pakcan Kaç Çocuğu Var?

Ahmet Uğur Pakcan, evlidir ve evliliğinden 3 çocuğu vardır. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul’da avukatlık ruhsatını alarak, avukatlık bürosunu açmıştır. Evlendikten sonra bir süre bu işi devam ettirdi ve 3 çocuğu oldu.

Ahmet Uğur Pakcan Ne Mezunu?

Ahmet Uğur Pakcan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Mersinli ailenin çocuğu olduğu için üniversiteye kadar olan eğitim hayatı Mersin ili Mut ilçesinde geçmiştir. Hukuk fakültesi mezunu olduğu için İstanbul Barosu avukatı olarak çalışmaya başladı. Şimdi ise Romanya’da dönercilik yapıyor.

Ahmet Uğur Pakcan Nerede Yaşıyor?

Ahmet Uğur Pakcan ve yaşamı hakkında araştırma yapanlar, günümüzde Romanya’da yaşadığı bilgisine ulaşıyor. Avukatlık mesleğine başladığında İstanbul’da yaşamaya başlamıştır. 1999 yılında baba mesleğini yapmak için ailesi ile birlikte Romanya’ya taşınmış ve orada yaşamaktadır.

Ahmet Uğur Pakcan Babası Kim?

Ahmet Uğur Pakcan Mersinli Mustafa Pakcan’ın oğludur. Babası hakkında bilgi edinmek isteyenler, Mersin Mut esnaflarından olduğunu, günümüzde Romanya’da Dristor döner markasının kurucusu olarak çalıştığı bilgisine ulaşabiliyor.