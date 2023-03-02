Online Zincirli Vinç Adresi

Ekonomide ve sanayide tercih edile vinçlerden biri olan zincirli vinçler, firmanın uzmanlık alanına girmektedir. Bu vinçler dişli çarklar üzerinde hareket eder ve bu özelliği sayesinde yükü kolaylıkla bir alandan başka bir alana taşıyabilir.

Özel yöntemlere ihtiyaç duyan ve özellikle güvenli iş programı ile eşya taşıma işlemi ihtiyaç duyan işlerde kullanılır. Profesyonel Vinsan vinç işlemlerinde özel vinç seçenekleri katalog da yer alıyor.

Halatlı Vinçlerin Kullanıldığı Alanlar

Sanayide, otomotiv sektöründe ve endüstride ‘insan gücü ile taşınması imkansız’ yüklerin taşınmasında vinçler kullanılır. Sepetli, monaray, kule veya makaslı olarak isimlendirilen birçok vinç türü vardır. Firmanın kataloğunda yer alan zincirli vinçler de bu kategorinin farklı bir versiyonudur.

Ağır eşyaların, motorların veya blokların fabrika içerisinde bir yerden bir yere taşınmasında bu vinçlerin kolaylık sağladığı bilinmektedir. Fabrika içerisinde bu vinçleri kullanmak isteyenler için firma özel bir program oluşturmaktadır.

Şirketin vinç programında yer alan birden fazla vinç modeli bulunmaktadır. Şirket programında vinçlerin boyları farklı farklıdır. 3-18 metre arasında boyutları değişen bu vinçler farklı farklı işlerde kullanılır. Boy farkının yanı sıra vinçlerin kaldırma gücü de farklıdır. Şirketin online sitesinde yer alan vinçler 1 ile 10 ton arasında kaldırma gücüne sahiptir.

Sitedeki Vinç Modelleri

Sitede yer alan vinçlerin kullanım alanları da farklılık göstermektedir. Bazı modeller geniş alanlarda kullanılabildiği gibi bazı modeller de küçük mekanlarda kullanılmaktadır. Sitedeki vinçleri şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:

1- Elektrikli mini zincirli vinç (halatlı)

2- Stüdyo tipi elektrikli vinç

3- Elektrikli zincirli halatlı vinç

4- Dört zamanlı zincirli halatlı vinç modelleri.

Bu modeller içerisinde en etkili olan model dört numaralı vinçtir. Firmanın kataloğundaki bu vincin kullanım alanı genellikle inşaat alanlarıdır. Kullanışlı ve pratik özelliklere sahiptir.

Firmanın Halatlı Vinç Fiyatları

Sitede yer alan vinçlerin fiyatları da farklıdır. Motor gücü, halat türü ve fonksiyonel özellikleri fiyata doğrudan yansır. Kullanım alanı ve özellikleri farklı olan modeller zaman içerisinde kendini yenilemektedir.

Sitede yer alan vinçlerin kullanım alanları oldukça geniştir ve bu özellik sayesinde birçok alanda tercih edilmektedir. Sektörel anlamda vinçlerin kullanım alanı, sektörün genel özelliğine göre farklılık göstermektedir.

Halatlı Vinç Modelleri

İnşaat sektörünün yanı sıra büyük sektörlerde de halatlı özelliklere sahip vinçler tercih edilir. Sektörel anlamda farklı olan vinçlerin genel özellikleri şu şekilde sınıflandırılır:

1- Vinçlerin boyutları farklı olabilir.

2- İnsanların taşımakta zorlanacağı yükleri kaldırır.

3- Kullanımı kolay ve pratiktir. Buna bağlı olarak kısa sürede iş bitirir.

4- Vincin bakımı kolaydır ve bazı modeller evlerde kullanılır.

5- İşin güvenli bir şekilde yapılmasını sağladığı gibi fiyatı da uygundur.

Firma sitesindeki ürünler güncel ürünlerdir. Halatlı vinçle ilgili kategorilerde firma çözüm üretmeye devam etmektedir.

Ağır yüklerin taşınması denildiği zaman ilk akla gelen vinçlerdir. Halatlı özelliklere sahip zincirli vinçler demir ve çelik sanayisi başta olmak üzere birçok metal sanayide kullanılmaktadır. Tarlada, stüdyoda, depolarda, tersanelerde, madeni eşya üreticilerinde ve gıda imalat sektörlerinde zincirli vinçlerin kullanılmaktadır.

Et sanayisinde hayvan kesiminde de halatlı vinçlerin kullanım alanı oldukça geniştir. Online satın alma işlemlerinde şirketin sitesinde aranan modeli bulmak mümkündür.