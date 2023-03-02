MALTEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA ÇANAKKALE ZAFERİ İLE ŞEHİTLERİMİZ ANILDI

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda, Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Aziz şehitlerimizin saygı ve rahmetle anıldığı etkinliğe Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil AKÇADIRCI, Cumhuriyet Savcıları; İdris AKSOY, Recep OSOYDAN, Burhan USLU ve Ahmet TATLICAN, Kurum Müdürü Bekir ALANOĞLU ile diğer kurum müdürleri, personeller ve hükümlüler katıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bütün şehitlerimiz anısına, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Kurum Vaizi Abdulkadir BUDAK tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimize dua okunmasıyla devam etti. Ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil AKÇADIRCI’nın, Çanakkale Zaferi ve Vatan Sevgisine vurgu yaptığı konuşmasında, “İnanç, vatan sevgisi, dayanışma birlik ve beraberlik duygularının, zamanın en güçlü ve donanımlı ordularına karşı koymadaki üstün başarısını gösteren bir mücadeledir Çanakkale. Anadan, yardan, evlattan geçip vatan diye diye can verenlerin kanı ile yazdığı bir destandır Çanakkale. Milli Şairimizin dediği gibi; Tarihe sığmayan bu kahramanlar, milletimizin gönlünde daima var olacaktır.” diyerek günün anlam ve önemine vurgu yaptı. Ardından Çanakkale Ruhunu anlatan video gösterisine geçildi.

Kurum hükümlülerinin coşkulu şiir dinletisinin sonrasında, Maltepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aslı Nur SENCER’in günün anlam ve önemini belirten sunumuyla etkinlik devam etti. Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil AKÇADIRCI’nın günün anlam ve önemine vurgu yaptığı ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ettiği konuşmasının ardından etkinlik sonlandırıldı.

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