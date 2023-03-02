Bizler, ilaçlı petek temizleme işlemini en uygun fiyatlar dahilinde yüksek kalite ile gerçekleştirmekteyiz. İlaçlı Petek temizleme, Sayarlar Tesisat ve elbette tasarruf sisteminizin ömrünün daha uzun olması için rutin olarak yapılması gereken önemli bir işlemdir. En azından her iki senede bir bu işlem düzenli olarak yapılmalıdır. Sonuç olarak hem kombinizin ömrü uzamış olur hem de doğalgazdan tasarruf etmiş olursunuz.

Firmamız Sayarlar Tesisat İstanbul her bölgesinde yaz kış müşterilerine ilaçlı petek temizliği hizmeti vermektedir. Tesisatçı firmamıza ulaşmak için 0552 010 58 30 numaradan bizi arayınız.

İlaçlı kombi petek temizleme

Kombi peteklerini bir çok daire sahibi düzenli periyodik şekilde her yıl yaptırmaktadır. Ancak bazı konut sahipleri özen göstermemekte olup yıllarca petek bakımı ve temizliği yaptırmamaktadır. Sonucunda ise petekler için ciddi oranda kir, balçık tabakaları oluşmaktadır. Bu sorundan basit yöntem ve kısa sürede kurtulmak da pek mümkün olmaz. Standart işlemlerden daha uzun sürebilir. İlaçlı petek temizliği sayesinde yinede ilk günki gibi performans elde edersiniz.

İlaçlı Petek Temizleme İşlemini Nasıl Gerçekleştiriyoruz?

İlaçlı Petek Temizleme 100TL Sayarlar Tesisat Petek Temizliği Yerden ısıtma sistemi ve peteklerin daha iyi temizlenebilmesi için, petek temizleme cihazı kullanılması önemlidir. Bizler de bu makinelerden kullanmaktayız. İki çeşit petek temizleme cihazı var: Biri suyu ve havayı karıştırıp basınçlı şekilde boruları ve petekleri temizliyor. Diğeri ise depolu bir sisteme sahip ve bu depoya su eklemesi yapılır. Ardından, makinenin motorunun sunduğu basınç ile peteklerin her birini tertemiz hale getiririz.

Depo sistemi bulunan cihazların içine petek temizleme ilacı ilave edip, peteklerin temizlenme sürecini hızlandırırız. Su ve havayı harmanlayarak çalışan petek temizleme cihazına ise petek temizleme ilacı koymuyoruz. Çünkü bizler firma olarak tamamen basınçlı olan suyla doğal yöntemler dahilinde petekleri temizliyoruz. Hem de peteklerinize teknik anlamda da herhangi bir sıkıntı vermemiş oluyoruz.

Depolu cihazların ilgili bölmesine petek temizleme ilacının eklenmesinin sebebi, cihazın motorunun yeteri kadar basınç uygulamamasından ötürüdür. Bu sebeple petek temizleme ilacı aktif olarak kullanılmak zorundadır. Petek temizleme ilacının asit özelliği vardır ve kimyasal sınıfına girer. Asit fonksiyonundan dolayı, peteklerde yer alan tortuları ve kireç tabakalarını çözer.

İlaçlı petek temizleme işlemini yaptıktan sonraki kısımda ise petek temizleme ilacının sistem içerisinden tamamen arındırılması büyük önem taşır. Aksi halde kombiye ya da petek sistemine hasar verebilir. Bunu önlemek için su ve havayı harmanlayarak petekleri temizleyen cihazın kullanılması, diğer yöntemlere göre çok daha güvenilir bir yöntemdir. Asla petek temizliğini kendiniz yapmaya çalışmayın. Çünkü bu ilaçlar ağırdır ve sadece makine ile sisteme aktarılmalıdır. Size ve sevdiklerinize zarar verebilir. Bu yüzden dilediğiniz zaman peteklerinizi ilaçlı olarak biz temizleyebiliriz. Böylece her zaman güvende hissetmiş olursunuz.

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