STAJ ve ÇIRAK MAĞDURLARI YİNE MEYDANLARA İNİYOR

Yüzbinlerce staj ve çıraklık sigortası mağduru üçüncü kez Bursa’da meydanlara iniyor.

Bursa Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Platformu basın açıklaması yapacak.

Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına uygulanan haksızlığın giderilmesi için 5 Mart 2023 Pazar günü saat 14.00’de Fomara Demokrasi Meydanı’nda binlerce kişi ile birlikte basın açıklaması yapılacak.

İstanbul Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Platformu Sözcüsü Ayhan Çekmez, yaptığı açıklamada, Staj sigortası mağduriyetinin, meslek lisesi son sınıfta sanayide aktif olarak çalıştırılan ve işyerlerinde çırak olarak çalışan insanların sigortalarının sadece kısa vadeli kısmının yattığı için emeklilik dönemini 17 yıl geciktiren büyük bir sorun olduğunu açıkladı. Ayhan Çekmez şöyle devam etti; Her işte çalıştırılıp, sonra ‘sen stajyersin, öğrencisin’ deyip, hakları verilmeyen biz stajyer ve çıraklar, bu adaletsizliğin bitmesini bu bağlamda Tüm Staj mağdurları ve çırakları Pazar günü yapılacak basın açıklamasına davet etti..

Ayhan Çekmez, Daha küçük yaşta, yaşıtları oyun oynarken ekmek parası kazanmak için çalışan staj mağdurları haklarına kavuşmak istiyor. Stajyer ve çıraklar geleceğin ustaları, ülkemize gerçek katma değer sağlayacak yapı taşlarıdır! Stajyerin hak kaybı ciddi bir meseledir, daha fazla ertelenemez!!



-KISA VE UZUN İŞ KOLU SİGORTA MUAMMASI

Kanunen imza yetkisi olmayan oy dahi kullanamayan bu çocuklardan 15-16 yaşlarında kısa süreli-uzun süreli sigorta ayrımı yapmasını beklemenin büyük bir hata olduğuna dikkat çeken Ayhan Çekmez, ” Yaşıtları top oynarken, iş yerlerinde üreten aktif olarak çalışan bu insanlar büyük mağduriyete uğramaktadır. Bunun yanında, böyle bir düzenleme yapılması kanun yapıcının çırak ve stajyerlere bakış açısını ve tutumunu ortaya koyacağından toplumun genelini ilgilendirir.” dedi.

Ayhan Çekmez şöyle devam etti: “1999 yılı öncesi yüzbinlerce staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının, staj başlangıçları uzun vadeli sigorta koluna başlangıç sayılır ve bu insanlar staj sürelerini borçlanırsa bu sorun kolayca çözülebilir. Böylelikle staj başlangıcı SGK uzun dönem başlangıcı olarak alınır,18 yaşından itibaren sigortalılık süresi kabul edilir ve bu toplumsal sorun el birliğiyle çözülür. İşte biz yıllardır bu mağduriyetimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çekmez, Bunun için İstanbul’dan sonra’da Yarın Bursa’da da binlerce kişi ile birlikte basın açıklaması yapacağız. Haklıyız, kazanacağız. Staj, EYT yasa tasarısı ile birlikte TBMM gündemine gelmeli ve mağduriyet çözülmeli.”

Kamuoyuna saygılarımla arz ederiz .



EYT staj çıraklık konusunda kafalar hala karışık. Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarından seslerini duyurmaya çalışan yaklaşık 1 milyonu aşkın EYT staj mağduru, 1999 öncesi staj sigortası haklarının verilmesini ve EYT yasası kapsamına dahil edilmelerini talep etti.

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası meclisten geçerken gözler artık EYT staj çıraklık konusuna çevrildi. Herhangi bir EYT şartı aranmaksızın yasa TBMM gündeminden geçti. Prim gün sayısı şartı ise EYT emeklilik sistemi hakkı kazananları üzdü. Ancak üzülen bir başka grup daha var. O da EYT staj çıraklık mağdurları.



Mali Müşavir Sosyal Güvenlik Uzmanı Aras Kara Beyefendiye Staj mağdurları çözümü hakkında bize bilgi verdi..

Aras Kara şöyle devam etti, Bu gün avukat, doktor ve hatta yurt dışındaki gurbetçi türkün tüm stajları SGK’ca emeklilik için başlangıç sayılmaktadır. Bu ülkenin öz ve öz evlatları olarak bizlerin emekleri alın terleri stajyerliği ve çıraklığı giriş sayılmamaktadır.

Anayasanın eşitlik ilkesine dayanarak ve güvenerek diyoruz ki doktor, avukat ve yurt dışı stajyere tanınan imtiyazların biz stajyer ve çıraklara da sağlanması gerekmektedir. Aksi durumda bu hukuksuz ve haksız uygulama için demokratik hak arayışımızdan ödün vermemizi kimse beklememelidir.

Çözüm çok kolay ve net; 5510 sayılı 1999 öncesi hakların teslim edildiği sosyal güvenlik yasanın içerisine bir madde ile stajyer ve çırakların başlangıç tarihlerinin borçlanılarak sigorta tarihlerinin başlangıç sayılması maddesinin eklenmesidir.”

