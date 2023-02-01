Kadıköy yakasının en önemli kültür sanat mekanları arasında yer alan Moda Sahnesi’nin yeni biletleme partneri Biletinial oldu. İş birliği kapsamında kendi prodüksiyonu olan tiyatro oyunlarının yanı sıra müzik grupları ve farklı tiyatro ekiplerini de ağırlayan Moda Sahnesi’nin programında yer alan etkinliklerin biletleri bundan böyle Biletinial üzerinden satın alınabilecek.

Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial, kültür sanat alanında biletleme hizmeti sunduğu iş ortaklarına bir yenisini ekledi. Kadıköy yakasının önde gelen kültür sanat mekanları arasında yer alan Moda Sahnesi’nin biletleme alanındaki yeni çözüm ortağı, teknolojik altyapısıyla Türkiye’nin önde gelen sinema grupları, özel tiyatrolar, şehir tiyatroları, spor kulüpleri ve performans sahnelerine hizmet veren Biletinial oldu.

Moda Sahne’de Biletinial’ı tercih etti



Biletinial’ın kurumsal olarak hizmet verdiği merkezlerin sayısının her geçen gün artığını belirten Biletinial Kurumsal Satış Direktörü Leyla Ünal, “Türkiye’nin teknoloji odaklı online biletleme platformu olarak en güçlü motivasyonumuz eğlenceyi herkes için erişilebilir kılmak. Bunun için müşteri odaklı yapımızla, her yaş ve beğeniye uygun etkinliklere imza atıyoruz. Bunun sonucunda da 2022 yılında ise toplamda 23 milyon bilet satışına ulaşarak rekor bir büyümeye imza attık. Türkiye genelinde hizmet veren, sektöründeki en fazla üye sayısı, en geniş etkinlik çeşidi ve en yüksek etkinlik sayısına da sahip online biletleme platformuyuz. Kurumlarla yaptığımız iş birliklerini bu noktada çok önemsiyoruz. Bizi online biletlemede güçlü kılan unsurlar ise sahip olduğumuz teknoloji ve yazılım gücümüz ile müşteri odaklı hizmet yapımız. “

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PaylaşGerçekleştirilen işbirliği kapsamında kendi prodüksiyonu olan tiyatro oyunlarını seyirciyle buluşturan ve aynı zamanda farklı tiyatro ekiplerini ve müzisyenleri/müzik gruplarını da sahnesinde ağırlayan Moda Sahnesi’nin biletleri bundan böyle teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial üzerinden satın alınabilecek.

Biletinial’ın iş ortakları arasında; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler (Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü konserleri), TVF (Türkiye Voleybol Federasyonu) Türkiye’nin önde gelen sinema grupları, özel tiyatrolar, şehir tiyatroları, spor kulüpleri, performans sahneleri, festivaller ile tema ve eğlence parklarının yanı sıra eğitim ve seminer organizasyonu gerçekleştiren kurumlar da yer alıyor.

MART AYI ETKİNLİKLERİ SATIŞTA

Moda Sahnesi programında yer alan ve yenilikçi teknoloji sayesinde biletleme işlemlerini zahmetsiz hale getiren Biletinial üzerinden 1 Mart’ta Murat Salim Tokaç, Ali Yılmaz ve Deniz Şahin tarafından 2022 yılında kurulan Meşkin Üç Ahengi müzik topluluğu, 5 Mart’ta Kemal Aydoğan’ın yönettiği, Barış Yurtseven’in sahnede etkileyici performans ortaya koyduğu “Ormanlardan Hemen Önceki Gece”, 3, 4 ve 5 Mart’ta Moda Sahnesi’nin yeni oyunu “Şirreti Evcilleştirmek”, 12 Mart’ta Fransız yazar Floran Zeller’ın yazdığı, yönetmenliğini Onur Ünsal’ın yaptığı “Anne.”, 20 Mart’ta Latife Tekin’in köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlattığı ilk romanı “Sevgili Arsız Ölüm”den sahneye uyarlanan ve Nezaket Erden’in müthiş oyunculuğu ile sahnede parladığı “Sevgili Arsız Ölüm Dirmit”, 21 Mart’ta yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği ve Nazan Kesal’ın İran şiirinin isyankar sesi Füruğ Ferruhzad’ı canlandırdığı tek kişilik oyun “Yaralarım Aşktandır”, 28 Mart’ta Moda Sahnesi’nin yeni prodüksiyonları arasında yer alan “Suzy Storck”, 29 Mart’ta Tiyatro Hemhal tarafından sahneye konan “Ne Olacak bu Yusuf Umut’un Hali?” ile 30 Mart’ta ise Johann Wolfgang von Goethe’nin aynı adlı eserinden Uluç Esen tarafından uyarlanan ve sahnelenen “Faust”.

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