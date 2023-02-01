Instagram Kapanan Hesap Açma Yolları

Instagram, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biridir ve hesabınıza erişimi kaybetmek, birçok kullanıcı için bir kabus senaryosu olabilir. Arkadaşlarınızdan ve topluluğunuzdan kopmak bir sorun olabilir, ancak yıllarca süren fotoğraf ve videoları kaybetmek yıkıcı olabilir. Neyse ki, çoğu durumda Instagram hesabınızı geri almak çok zor değil.

Bu süreçte size yardımcı olmak için devre dışı bırakılan, saldırıya uğrayan veya silinen Instagram hesabınızı geri almanıza yardımcı olacak bu kullanışlı nasıl yapılır kılavuzunu oluşturduk. Hesap kurtarma, durumunuza bağlı olarak birkaç gün veya birkaç hafta sürebilir.

<h2>Instagram hesabım neden devre dışı bırakıldı?</h2>

Bir Instagram hesabının devre dışı bırakılmasının birçok nedeni vardır ve çoğu zaman moderatörler herhangi bir uyarı vermeden görev yaparlar. Hesabınızın devre dışı bırakıldığını bileceksiniz çünkü bir sonraki giriş yapmaya çalıştığınızda açılır bir mesaj sizi bilgilendirecek.

Bunun, hesabınız için doğru parolaya/kullanıcı adına sahip olmamakla (“Yanlış Parola veya Kullanıcı Adı”) aynı şey olmadığını unutmayın. Durum buysa, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girip şifrenizi sıfırlamanız, saldırıya uğramadığınız sürece sorunu birkaç dakika içinde çözecektir; buna birazdan değineceğiz.

Instagram, hesapların neden devre dışı bırakıldığı konusunda kesin bir rehberlik sağlamaz, ancak bunun topluluk yönergelerini veya kullanım koşullarını ihlal etmekten kaynaklandığını söyler. Genel olarak yasa dışı faaliyetler, nefret söylemi, çıplaklık ve grafik şiddet gibi şeyler eylem gerekçesidir. Üçüncü taraf uygulamalarının kullanılması da yasaktır ve hesabınızın devre dışı bırakılmasına neden olur. Tekrarlayan suçlular, hesaplarının herhangi bir geri dönüş olmaksızın kalıcı olarak kaldırıldığını da görebilir.

İyi haber şu ki, yanlışlıkla devre dışı bırakılan Instagram hesabınızı geri almak çok da karmaşık değil. Birkaç gün sürebilir, ancak hesabınızdaki aylarca veya yıllarca süren fotoğraflarla karşılaştırıldığında bu hiçbir şey.

<h2>Devre dışı bırakılan bir Instagram hesabı nasıl geri alınır?</h2>

Korkunç devre dışı bırakılmış hesap mesajını aldığınızda, uygulamanın sizden yapmanızı istediği ilk şey Daha Fazla Bilgi Edinin’dir. Bu, devre dışı bırakılan Instagram hesabınızı geri alma sürecinde size aşağı yukarı rehberlik edecektir, ancak birazdan ele alacağımız birkaç başka numara daha var.

Uygulamadaki istemleri gözden geçirin, ancak Instagram hesabınızı kurtarmak için itiraz sürecini geçmeniz gerektiğini unutmayın. Bunun olmasının tek yolu, yanlışlıkla devre dışı bırakılmasıdır. Kuralları çiğnediğiniz için üzgün olduğunuzu söylemek ve bir daha yapmayacağınıza söz vermek yeterli olmayacaktır.

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İtiraz gönderebileceğiniz başka bir yer de bu resmi iletişim sayfasıdır. Gerekli alanları doldurun ve vakanızın incelenmesi için Gönder’e tıklayın. Yine özür dilemekten kaçının çünkü bu sizin hatalı olduğunuzu ima eder. Sürecin bir noktasında doğrulama olarak bir selfie göndermeniz istenebilir.

Daha hoşgörülü bir moderatör bulana kadar temyiz sürecini istediğiniz sıklıkta tekrarlayabilirsiniz. Herhangi bir önemli kuralı kasıtlı olarak çiğnemediğinizi varsayarsak, yanıt almanız birkaç günden fazla sürmemelidir. Israrcı olmaktan korkmayın ve sonunda şanslı olabilirsiniz.

Ancak bu sürecin uzun sürebileceğini unutmayın. Hemen grama geri dönmek istiyorsanız, yeni bir hesap oluşturmanız daha iyi olabilir.

<h2>Bir Instagram hesabı nasıl yeniden etkinleştirilir?</h2>

Birkaç yıl önce Instagram, sosyal medya platformuna ara vermeniz gerektiğinde hesabınızı geçici olarak devre dışı bırakma seçeneğini ekledi. Bunu yalnızca bir mobil tarayıcı veya bilgisayar (uygulama değil) aracılığıyla yapabilirsiniz, ancak tüm içeriğinizi kaldırır ve hesabın silinmiş gibi görünmesini sağlar.

Neyse ki, Instagram kapanan hesap açma ve geri almak kolaydır. Herhangi bir cihazda tekrar oturum açın ve hesabınız otomatik olarak yeniden etkinleştirilecektir. Ne kadar süredir uzakta olduğunuza bağlı olarak, ayrıldığınızdan beri yürürlüğe giren tüm yeni hüküm ve koşulları kabul etmeniz gerekebilir.

<h2>Saldırıya uğramış bir Instagram hesabı nasıl geri alınır?</h2>

Instagram hesapları, bilgisayar korsanları için sık sık hedef oluyor. Özel hesaplara erişmeye çalışıyor, kullanıcı adınızı satmaya çalışıyor veya diğer alçakça eylemler için kişisel bilgilerinizi çalmayı amaçlıyor olabilirler. Bu nedenle, telefonunuzu korumak her zaman birinci önceliğiniz olmalıdır. Instagram hesabınızın ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız bir an önce harekete geçmelisiniz. Bilgisayar korsanları hesabınıza ne kadar uzun süre erişirse, gizliliğinize ve çevrimiçi itibarınıza o kadar fazla zarar verebilirler. Daha fazla bilgi için <a href=”https://medyapost.net/blog/instagram-kapanan-hesabi-acma-nasil-yapilir”>https://medyapost.net/blog/instagram-kapanan-hesabi-acma-nasil-yapilir</a> adresini ziyaret edebilirsiniz.

<h2>Silinen bir Instagram hesabını geri alabilir miyim?</h2>

Siz veya giriş bilgilerinize sahip biri Instagram hesabınızı sildiyse, geri almanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, oturum açma bilgilerinizi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşırken çok dikkatli olmalısınız. Şüpheli etkinlikle ilgili bir e-posta alırsanız, bunu çok ciddiye alın ve parolanızı değiştirin.

Silinen bir Instagram hesabını geri alamasanız da aynı e-posta adresi veya telefon numarası ile yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Aynı kullanıcı adını kullanamayacaksınız ve gönderilen takipçileri veya resimleri kurtaramayacaksınız.

<h2>Bir Instagram DM (direkt mesaj) aracılığıyla saldırıya uğrayabilir misiniz?</h2>

Bilgisayar korsanlarının Instagram gibi davranan kişilere doğrudan mesajlar gönderdiği geçmiş vakalar olmuştur. Bu mesajlar, hesap kullanıcısına bir bağlantıya tıklamasını söyler ve bilgisayar korsanının Instagram hesabına girmesi için bir yol sağlar. Bundan kaçınmanın en iyi yolu, kişiyi tanımıyor ve ona güvenmiyorsanız, doğrudan bir mesajdaki hiçbir bağlantıya tıklamamaktır.

<h2>Instagram, hesabınızı ne kadar süreyle devre dışı bırakabilir?</h2>

Hesabınız Instagram tarafından devre dışı bırakıldıysa, geri almanız bir ayı bulabilir. Kendi hesabınızı devre dışı bıraktıysanız, istediğiniz kadar devre dışı bırakabilirsiniz.

Instagram hesabınızı yeniden etkinleştirmek istiyor musunuz? Instagram hesabınız devre dışı bırakıldıysa veya geçici olarak devre dışı bırakıldıysa, giriş yaparak kolayca yeniden etkinleştirebilirsiniz. Ancak, hesabınız silindiyse geri yükleyemezsiniz. Giriş yapamıyorsanız, Instagram’ın destek ekibine itirazda bulunabilir veya yaygın hataları giderebilirsiniz. Bu makale, bilgisayarında veya mobil cihazında Instagram hesabını nasıl etkinleştireceğini ve Instagram kapanan hesap açma için nasıl itiraz edeceğini gösterecek.

<h2>Bilmeniz Gerekenler</h2>

Hesabınızı devre dışı bıraktıktan sonra yeniden etkinleştirmek için en az bir gün beklemeniz gerekir. Silinen bir hesabı geri yükleyemezsiniz.

Bir hesabı yeniden etkinleştirmek için hesabınıza giriş yapmanız yeterlidir. Instagram’ın Kullanım Koşullarını yeniden kabul etmeniz gerekebilir.

Askıya alınmış bir hesabı yeniden etkinleştirmek için, hesaba erişim isteği göndermek üzere Instagram’ın itiraz formunu kullanın.

Instagram’ın Kullanım Koşullarını ihlal edip etmediğinizi düşünün. Hesabınızın mevcut olmadığını belirten bir mesaj alıyorsanız, hesabınız Kullanım Koşulları ihlali nedeniyle Instagram tarafından silinmiş olabilir.

Yaygın ihlaller arasında çıplaklık yayınlamak, diğer kullanıcılara zorbalık yapmak, zararlı ürünleri tanıtmak ve dolandırıcılık yer alır.

Kullanım Koşulları ihlalleri genellikle hesabınızın uyarı yapılmadan askıya alınmasına veya silinmesine neden olur.