Minamis Silver’ın Gümüş Plaka Kolyeleri ile Tarzınızı Yansıtın

Günümüzün trend modellerinden gümüş plaka kolye çeşitleri spor kombinlerden klasik giyimi çok şık kombin tamamlayıcılarından biridir. Plaka kolyeler adından da anlaşılacağı gibi ince bir metal plaka şeklinde olan kolye modelleridir. Plaka kolye modelleri hem çarpıcı hem de sade bir şıklığı ile her yaştan ve her tarzdan kadına hitap edebiliyor. Plaka kolye ucu çeşitlerinin en önemli özelliklerinden biri de üzerlerine harf ya da isim işlenebiliyor olmasıdır. İsimli plaka kolyeler ve harf plaka kolyeler özel sipariş ile üzerin isim ya da harflerin işlendiği kişiye özel takılardır. Sadece isim ve harf değil üzerine istenilen desen ve figürlerin de işlenebileceği birbirinden şık ve kaliteli ürünlere Minamis Silver aracılığı ile sahip olabilirsiniz.

Gümüş Plaka Kolye Çeşitleri

İsimli plaka kolye gümüşün zarafeti ile birleşen eşsiz modellerden biridir. Zincir boylarına göre kategorilere ayrılan kolyeler; kısa, orta boy ve uzun plaka kolyeler olarak sınıflandırılır. Plaka kolyelerin farklı tasarımlara sahip olmaları da her tarza hitap etmesini sağlıyor. Yuvarlak ve oval gibi dairesel şekilleri ile popüler olan plaka kolyeler; kare, dikdörtgen şekilde ve asimetrik bir formda da tasarlanıyor. Bunlar içinde en çok tercih edilen şekiller daire olan modeller olsa da dikdörtgen plaka kolye de büyük ilgi görüyor. Siz de kendi tarzınıza en uygun formu belirledikten sonra hızlı bir şekilde siparişinizi oluşturabilirsiniz.

Minamis Silver Gümüş Plaka Kolyeler

Gümüşün zarafeti ile sizi bir araya getiren Minamis Silver, tasarımları ile her kombine uygun seçenekler sunuyor. Sade bir şıklık sunan plaka harf kolye modelleri hem günlük yaşamda hem de özel davetlerde olmazsa olmaz aksesuarlarınızdan olacak. Tekli modeller ve çoklu modeller bulabileceğiniz Minamis Silver’dan uzun yıllar kullanabileceğiniz gümüş takılar satın alabilirsiniz. Kolye ve harf plaka kolye modellerinin farklı figürlü modellerini ya da isteğinize bağlı hazırlanmış modellerini web sitesi üzerinden satın alabilirsiniz.

Altın kaplama ve rose gümüş renklerinin yer aldığı Minamis Silver koleksiyonunda kendinize uygun modeller bulmakta hiç zorlanmayacaksınız. Yıldız, hilal, balerin, lotus çiçeği, Ayyıldız, çınar yaprağı, Atatürk imzası, istiridye, kelebek, kalp ve çok daha fazla tasarım içinden dilediğiniz modeli seçebilirsiniz. Taşlı modellere de yer veren marka, tüm kişiye özel gümüş kolye modelleri ile göz dolduruyor.

Gümüş plaka kolye koleksiyonundan isteğinize bağlı olarak isim ve harf işlenen modelleri seçebilirsiniz. En çok tercih edilen modellerden olan harfli ve isimli plaka kolyeler, sevdikleriniz için en özel hediye seçimlerinden biridir. Spor giyiminizi tamamlayacak figürlü plaka kolyeler ise genç kadınların en çok tercih ettiği plaka kolyelerdir. En uygun fiyat avantajları ile sizi bir araya getiren Minamis Silver üzerinden dilediğiniz gümüş kolye modelini seçebilirsiniz.