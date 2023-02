Led Ekranlı Parti Gözlüğü Junoo.com’da!

Led ekranlı parti gözlüğü ile eğlence dolu zamanlar geçirebilirsiniz. Uygulama üzerinden bluetooth ile bağlanabileceğiniz led gözlüğünüzü dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Kendi belirlediğiniz bir yazıyı ya da animasyonu gözlüğünüze ekleyebilirsiniz. Kendi yaptığınız çizimleri de ekleyebileceğiniz led ekranlı gözlükson yılların en popüler ürünlerindendir. Led ekranlı gözlüğünüz aracılığı ile müziğin ritminin de gözlük ekranında belirmesini izleyebilirsiniz. Birçok özelliği bir arada bulabileceğiniz led gözlükler ile siz de keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

Uygulama destekli Led ekranlı gözlük parti, konser, etkinlik, festival gibi etkinliklerde yanınızda! Uygulama üzerinden bluetootha bağlanıp, gözlüğünüzün ekranına dilediğiniz yazıyı ve animasyonu yönlendirebilirsiniz. JUNO web sitesi üzerinden rave neon, led maske ve çok daha fazlasına sahip olabilirsiniz.

Led Gözlükler Hangi Özelliklere Sahiptir?

Uygulama destekli led ekranlı gözlüğünüz ile dilediğiniz her yerde kendi yönetiminizde keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Bluetooth’a bağlanmanız yeterli! İstediğiniz gibi yönetebileceğiniz gözlüğünüzün ekranını tamamen kendi zevkinize göre tasarlayabilirsiniz. Yazı ve animasyon ekleyebileceğiniz ya da kendi yaptığınız çizimleri yansıtabileceğiniz gözlüğünüzü her an yanınızda taşıyabilirsiniz.

Plastik materyal ile üretilen led ekranlı gözlük,telefondan yönetilen gözlükolarak da bilinir. Modelleri çevre dostu ve toksik olmayacak şekilde üretiliyor. Çince, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Japonca, Korece olmak üzere 7 farklı dil kullanma imkanına sahipsiniz. Gözlüklerin 3 saatte şarj olduktan sonra 5 saat kadar kullanılabiliyor.

Led Ekranlı Parti Gözlüklerinin Fiyatları

Led ekranlı parti gözlük fiyatlarını belirleyen çeşitli unsurlar vardır. Ürünün sahip olduğu özellikler ve teknolojiler fiyatının belirlenmesindeki en önemli unsurlardır. Son teknoloji ürünler içinde yer alan led ekranlı gözlük modelleri teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanılarak geliştirilmiştir. Dolayısı ile fiyata etkileyen en önemli unsur kullanılan teknolojilerdir. Üretim sırasında kullanılan materyalin kalitelisi de hem ürünün performansını hem de fiyatını etkiler.

Kaliteli materyaller ile üretilen bu ürünlere sahip olarak siz de dilediğiniz gibi eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Bulunduğunuz her ortama eğlence katan led ekranlı gözlük seçiminiz ile keyifli zamanların tadını çıkarabilirsiniz. Siz de Junoo üzerinden dilediğiniz ürünü satın alabilir ve dilediğiniz gibi görüntüler elde edebilirsiniz.

Led Ekranlı Parti Gözlükleri Nereden Alınır?

Led ekranlı gözlük ve çok daha fazla ürün seçeneği sunan Junoo, uygun fiyat avantajlarından faydalanmanızı sağlıyor. Zamanınızı çok daha eğlenceli geçirmek için parti gözlüğünüz ile bulunduğunuz ortama renk katabilirsiniz. Her yaştan kullanıcının ilgisini çeken led ekranlı gözlükler, sizin de yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz eşyalardan biri olabilir. Junoo uygun fiyat ve hızlı kargo avantajları ile buluşmanızı sağlıyor.

Işıksız alanları dilediğiniz gibi renklendirme fırsatı sunan Junoo aksesuarlarında, kalite ve uygun fiyat seçeneğini bir arada buluyorsunuz. Güvenli online alışveriş deneyimi sunan JUNOO, beklentinize ve ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri beğenilerinize sunuyor. Zaman kaybetmeden kategorileri inceleyebilir, kendi ürününüzü seçmeye başlayabilirsiniz.