Türk ve Çinli İş Dünyası Temsilcileri İstanbul’da buluştu

Şişli Marriott Hotel, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

“Huzhou Türkiye Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar Eşleştirme Konferansı” başlıklı etkinlikte, Huzhou şehrinden gelen üst düzey heyet ve iş insanları ile Türkiye’nin çeşitli sektörlerinden temsilciler bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Çin Ticaret Derneği Başkanı Barış Ariç Çinli İş insanlarını ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Huzhou’nun Ekonomik Dinamizmi ve Türkiye’ye Mesajı

Toplantının açılışında konuşan Huzhou Şehri Başkan Yardımcısı Jin Kai, Huzhou’nun hızla büyüyen endüstriyel altyapısı ve inovasyon odaklı ekonomisinden söz etti. Jin Kai, “Türkiye ile Huzhou arasında kültürel ve ekonomik olarak birçok ortak nokta var. Bu ortaklıkların önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesini arzu ediyoruz,” diyerek iki ülke arasında sürdürülebilir işbirliği çağrısı yaptı. Ayrıca, Huzhou’dan gelen 16 Çinli firmanın temsilcilerini tanıtarak, Türk iş dünyasına yeni yatırım ve ticaret fırsatları sunduklarını belirtti.

Türk ve Çinli İş Dünyası Temsilcilerinden Ortak Vizyon

Etkinliğin ikinci konuşmacısı Türk Çin Ticaret Derneği Başkanı Barış Ariç, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda ivme kazandığını vurguladı. Ariç, “Çinli iş insanlarını ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu tür buluşmalar, sadece ticari ilişkileri değil, aynı zamanda karşılıklı anlayışı ve dostluğu da güçlendiriyor,” dedi. Ariç, toplantıların uzun vadeli işbirliklerine ve ortak projelere kapı aralayacağına inandığını ifade etti.

Birebir Görüşmelerde Sektörel Fırsatlar

Açılış konuşmalarının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Sonrasında, Huzhou’dan gelen 16 farklı sektörden Çinli iş insanı ile Türk şirket temsilcileri arasında birebir görüşmeler başladı. Bu oturumlarda tekstilden yeni nesil malzemelere, çevre teknolojilerinden enerjiye kadar birçok alanda işbirliği ve yatırım olanakları masaya yatırıldı.

Konferans sonunda, her iki ülkenin temsilcileri benzer etkinliklerin devam etmesi yönünde ortak irade ortaya koydu. Huzhou ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesi ve yeni yatırım projelerinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Bu tür organizasyonların, iki ülkenin iş dünyası için yeni kapılar açmaya devam edeceği öngörülüyor.