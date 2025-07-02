“Neler oluyor hayatta

Bir de şu rüya gerçek olsa olsa

Sabah olup uyanınca

Her şey yine aynı kalsa”

Son zamanlarda kafayı belgesellere taktım, özellikle de ülkelerin geçmiş tarihlerine…

Aman Allah’ın kurulmalar, büyümeler, yıkılmalar…

Birileri başa geçiyor, güçlü ve kudretli ise devlet büyüyor da büyüyor.

Tabii ki her şey de bir son olduğu gibi o kişinin de bir sonu oluyor.

Ölüyor ya da ondan daha güçlü, kudretli birisi karşısına çıkıyor.

Geriye dönüş, küçülme ve en sonunda yıkılma…

Dünya ülkelerinin kuruluş ve yıkılışı hep aynı…

Türklerde de kurulmuş yıkılmış 16 tane devlet vardır.

Büyük Hun, Batı Hun, Avrupa Hun, Ak Hun, Göktürk, Avar, Hazar, Uygur, Karahan, Gazneliler, Büyük Selçuklu, Harezmşahlar, Altınordu, Timur, Babür ve Osmanlı…

Türkiye…

Neler oluyor hayatta…

Kafamızı kaldırıp baktığımızda, dünyada o kadar çok şey olmuş ki çoğu olmuş olaylara vakıf bile değiliz.

Dünya tarihle dolu…

Güçlüler, zayıflar dünyası…

Kurulanlar, yıkılanlar…

Yerle bir edilen medeniyetler…

Aynı kalan bir şey yok.

Aynı kaldığını sadece düşünüyoruz.

Var sayıyoruz.

Hiçbir şey de inanın rüya falan değil…

Dünün doğruları, bugünün yanlışları…

Dünün muktedirleri bugün mağdurları…

Hani düşmez kalkmaz bir Allah, denir ya, gerçekten de doğru bir sözdür.

Düşmeyen kalkmayan bir Allah’tır.

İdrak edebilene…

Tüm bilgiler tarihte gizlidir.

“Dünya tarihini bilmeden, gerçek tarih bilinemez.” özlü bir söz söylemiştim.

Günümüzdeki yaşananları anlayabilmeniz için geçmiş tarihi bilmeniz gerekir.

Her bir şey geçmiş tarihte vardır.

Yaşanmış ve geçmiştir.

Yaşam sırlarla dolu değildir.

Tarihi bilirsek, yaşamı da biliriz.

“Tarih tekerrürden ibarettir.” sözünün doğruluğu yine tarihin içinde gizlidir.

Neler oluyor hayatta!

Sabah uyandığımızda her şey aynı kalsa, sözü hikayedir.

Hiçbir şey aynı kalmaz.

Değişmeyen tek şey değişimdir.

Dünya hızla dönüyor, sürekli bir şeyler değişip, dönüşüyor.

Değişimin hızına bizim gibi ülkelerde yetişmek çok zor…

Bir saat bile yerine göre çok uzun bir süre…

Dünün gündemi ile bugünün; bugünün gündemi ile yarının gündemi çok farklı olacaktır.

Dünün söylemi ile, bugünün söylemi; bugünün söylemi ile yarının söylemi birbirini tutmayacaktır.

Bu gerçeklik kendi içinde yanlış değildir.

Tarihte bunun birçok örneği vardır.

Merak edenler okusun öğrensin…

Haklısınız…

İnsan değişimi, dönüşümü hiç sevmez.

Daha doğrusu tüm canlılar aynı şekildedir.

Alışkanlıklar canlı varlığı teslim alır, aynı zamanda canlı varlığa güvenli, konforlu bir yaşam sunar.

Bilinmezlik canlılar için tehlike arz eder.

Ekonomi bile bilinmezi sevmez, yatırımda güven ister.

Cansız varlıklar için de durum çok farklı değildir.

Bir madde yararlı bir şey olacaksa birçok işlem geçirmek zorundadır.

İster canlı ister cansız varlıklar olsun, hiç fark etmez.

İstese de istemese de değişir dönüşür.

Bu diyalektiğin temel kuralıdır.

Neler oluyor hayatta…

Çok şey!

Hem de çok…

Her daim de olmakta…

Uyanınca da hiçbir şey aynı kalmaz.