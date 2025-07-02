BİLGİ! BİLGİ! BİLGİ!

İster insan, ister toplum, ister devlet olsun hiç fark etmez; bir güç, kudret, huzur olsun isteniyorsa bilginin temel ilke olması gerekir.

Bilgi olmadan hiçbir şey olmaz.

Tarih boyunca da bilginin önemsenmediği yerde hiçbir şey olmamıştır.

Bakın modern, güçlü, muktedir devletlere; hepsinin temelinde bilgi vardır.

Tüm dertlerin ilacı bilgidir.

Bursluluk sınavını kazanmış öğrenciler, valinin huzuruna çıktılar, valili çocukların her birine tek tek sordu, “Bu başarınızın sırrı nedir?” diye, her bir çocuğun verdiği cevap “çok kitap okudum.” oldu.

İşin doğrusu bu verilen cevaplara şaşırmadım değil, inanın şaşırdım. Çocuklar, “Çok ders çalıştım, çok soru çözdüm.” derler diye düşünmüştüm.

Yanıldım!

Bana da iyi bir ders oldu.

Kafamdaki doğruların deneyimlenmiş olması güzeldi.

Hep bilgiye güvenmiş, bilginin hayati önemde olduğuna inanmışımdır.

Tabii ki bu inanışın temelinde genel geçer gerçeklikler vardı.

Tüm bilimler bilgi diyor.

Bilgiye ulaşmaya çalışıyor.

Bilgisiz insan boş çuvala benzer.

Ne konuştuğunun ne de yaptığının bir değeri olur.

Bakın Ortadoğu’ya hangi ülkenin yaptıkları, ettikleri bir değer arz ediyor?

Hiç birisinin!

Afrika ülkelerinde de durum çok farklı değildir.

Kabile toplumu olarak yaşayıp gitmekteler.

Toplayıcılık, avcılık…

Gelişmenin temelinde bilgi yatar.

Bilgi güçtür!

Bir ülkeyi, kıtayı, dünyayı kontrol edebilmek bilgi ile olacak işlerdir.

Güçlü silahlar, bombalar, savaş uçakları, nükleer enerji, atom bombası…

Bu işin askeri güç tarafı…

İşin teknolojik, teknik, tarım, sanayi alanı bambaşkadır.

Son zamanlarda Çin’in her alanda güçlenmesinin altında yatan en büyük neden bilgidir.

Bilgiye sahipler…

Ülkemiz tarihi eserde dünyanın cennetidir.

Kaç kişi bu tarihi eserleri incelemiştir?

Ya da kaç kişi bu tarihi eserleri merak etmiştir?

Bizim için tarihi eserler taş, kayadır.

Bilgi sahibi olmadan güç elde edilmez.

Gücün yolu bilgiden geçer.

Bilgi! Bilgi! Bilgi!

Bilginin kaynağı ise kitaplardır.

Çok kitap okumalıyız.

Kitap okumadan bilgili olamayız.

Ülke olarak bir şeyler yapmalıyız.

Bir yol, yöntem bulmalı bilgiye ulaşmalıyız.

Tehlike çanları çalmakta, kötülük kapımıza dayanmaktadır.

Çok geç kalmadan bilginin ne kadar güçlü bir argüman olduğunu kavramalıyız.

Bilgi! Bilgi! Bilgi!