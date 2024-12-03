“NORA (BİR BEBEK EVİ)” OYUNUNUN GALASI YAPILDI

Tuğçe Altuğ’un kurduğu Tiyatro Circa’nın ilk prodüksiyonu “Nora (Bir Bebek Evi)” oyunun seyircili galası, 2 Aralık Pazartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde, Pernod Ricard Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleşti! Hatice Aslan, Bennu Yıldırımlar, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Emin Alper, Meral Çetinkaya, Öner Erkan, Özgür Mumcu, Selen Uçer, Çağlar Ertuğrul, Gamze Topuz gibi birçok tanınmış ismin katılımıyla gerçekleşen gecede oyun, izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösterimin ardından ise davetliler, aynı zamanda oyunun da ana sponsoru olan Pernod Ricard Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı partide doyasıya eğlendiler.

Ödüllü tiyatro ve sinema oyuncusu Tuğçe Altuğ’un çiçeği burnunda oluşumu Tiyatro Circa’nın sahneye koyduğu “Nora (Bir Bebek Evi)”, her zaman sanata olan desteğiyle öne çıkan Pernod Ricard Türkiye ana sponsorluğunda seyirciyle buluşuyor. Oyun, Henrik Ibsen’in tiyatro tarihine damgasını vuran kült metnini yalın, evrensel ve güncel bir uyarlamayla yeniden sahneye taşıyor.

Kadın ve erkeğin geleneksel rollerini sorgulayan “Nora (Bir Bebek Evi)”nde Nora’yı canlandıran Tuğçe Altuğ’a Deniz Celiloğlu, Özlem Öçalmaz, Jak Cem Avnayim, Emrah Özdemir ve Işıl Dayıoğlu eşlik ediyor. Oyunun yönetmenliğini, Edinburgh’da Shakespeare Company ve Theatre Uncut’la tiyatro yönetmenliğine adım attığı kariyerine İspanya’da çektiği belgesellerle devam eden, yeni kuşağın heyecan veren temsilcilerinden Selin Şenköken üstleniyor. “Nora (Bir Bebek Evi)”nin müzikleri ise “The Crown” dizisinin beşinci sezonunun müziklerini Martin Phipps ile birlikte yapan Madison Willing’in imzasını taşıyor.

Henrik Ibsen’in 19. yüzyıl başında yazdığı veorta sınıfa mensup Nora’nın, sahip olduğu aileyi ve toplumsal statüsünü bırakarak kendini aradığı bir yolculuğa çıkmasını anlatan “Nora (Bir Bebek Evi)”, feminist bir metin kabul edilmekle birlikte, Nora’nın hikâyesi üzerinden her bireyin toplumsal baskılara karşı kendini özgürce var edebilme çabasını anlatıyor. Ibsen’in kadın karakterleri arasında belki de en renklisi, en umut dolusu olan Nora’nın hikâyesi, 145 yıldır hiç eskimezken Tiyatro Circa’nın bu ilk yapımında zamansız bir düzlemde, evrensel bir yerden ele alınıyor.

İyi bir eşe ve iki çocuğa sahip, orta sınıfa mensup bir kadın olan Nora, hayatının iniş ve çıkışları içinde toplumun aile ideallerini sürdürmeye çalışırken ataerkil düzenin katmanları bir bir çözülüp karşısına dikilir. Kendine biçilen pasif rolle yaşamını sürdüremeyeceğini anladığında ise bildiği her şeyi ardında bırakmayı göze alarak bilinmeze doğru yola çıkacaktır.