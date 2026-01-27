Migros’ta işçiler sefalet ücretine karşı eylemde!

Migros yönetimi tarafından depo işçilerine %28–30 oranında bir ücret artışı önerilmiştir. Şirket, bu artışın 2026 yılı zammı olduğunu, yıl içinde herhangi bir ara zam yapılmayacağını açıkça ifade etmektedir.



Bu koşullara razı olmayan Migros depo işçileri, DGD-SEN öncülüğünde 23 Ocak 2026 Cuma günü sabah vardiyasından itibaren Türkiye genelinde iş bırakma eylemine başlamıştır.

Eylem şu an itibarıyla 9 ilde ve 15’ten fazla depoda devam etmektedir:

İstanbul

İzmir

Mersin

Erzurum

Diyarbakır

Kocaeli

Bursa

Adana

Antalya

Bu depoların her birinde üç vardiya boyunca, toplamda yaklaşık 5.000 işçi, işi tamamen durdurmuş durumdadır.

Migros depo işçileri, sefalet düzeyindeki %28–30’luk ücret artışını kabul etmeyeceklerini kamuoyuna ilan etmiştir.

İşçilerin talepleri son derece açıktır:

1- NET YÜZDE 50 ZAM

2- BANKA PROMOSYALARININ EKSİKSİZ İŞÇİYE ÖDENMESİ

3- VERGİNİN İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENMESİ

4- AYRIMSIZ-ŞARTSIZ VE İŞKOLU DEĞİŞMEKSİZİN TÜM MİGROS TAŞERONLARINA KADRO

Migros depo işçileri talepleri karşılanana dek direnmeye devam edecek.