Volimax
Esentepe Avrupa Konutları
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum » Migros'ta işçiler sefalet ücretine karşı eylemde!

Migros’ta işçiler sefalet ücretine karşı eylemde!



Migros yönetimi tarafından depo işçilerine %28–30 oranında bir ücret artışı önerilmiştir. Şirket, bu artışın 2026 yılı zammı olduğunu, yıl içinde herhangi bir ara zam yapılmayacağını açıkça ifade etmektedir.

Bu koşullara razı olmayan Migros depo işçileri, DGD-SEN öncülüğünde 23 Ocak 2026 Cuma günü sabah vardiyasından itibaren Türkiye genelinde iş bırakma eylemine başlamıştır.

Eylem şu an itibarıyla 9 ilde ve 15’ten fazla depoda devam etmektedir:
İstanbul
İzmir
Mersin
Erzurum
Diyarbakır
Kocaeli
Bursa
Adana
Antalya

Bu depoların her birinde üç vardiya boyunca, toplamda yaklaşık 5.000 işçi, işi tamamen durdurmuş durumdadır.

Migros depo işçileri, sefalet düzeyindeki %28–30’luk ücret artışını kabul etmeyeceklerini kamuoyuna ilan etmiştir.

İşçilerin talepleri son derece açıktır:

1- NET YÜZDE 50 ZAM
2- BANKA PROMOSYALARININ EKSİKSİZ İŞÇİYE ÖDENMESİ
3- VERGİNİN İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENMESİ
4- AYRIMSIZ-ŞARTSIZ VE İŞKOLU DEĞİŞMEKSİZİN TÜM MİGROS TAŞERONLARINA KADRO

Migros depo işçileri talepleri karşılanana dek direnmeye devam edecek.

📆 27 Ocak 2026 Salı 12:40  
ABS Kör Kalıp

