Migros’ta işçiler sefalet ücretine karşı eylemde!

Migros yönetimi tarafından depo işçilerine %28–30 oranında bir ücret artışı önerilmiştir. Şirket, bu artışın 2026 yılı zammı olduğunu, yıl içinde herhangi bir ara zam yapılmayacağını açıkça ifade etmektedir.
Bu koşullara razı olmayan Migros depo işçileri, DGD-SEN öncülüğünde 23 Ocak 2026 Cuma günü sabah vardiyasından itibaren Türkiye genelinde iş bırakma eylemine başlamıştır.
Eylem şu an itibarıyla 9 ilde ve 15’ten fazla depoda devam etmektedir:
İstanbul
İzmir
Mersin
Erzurum
Diyarbakır
Kocaeli
Bursa
Adana
Antalya
Bu depoların her birinde üç vardiya boyunca, toplamda yaklaşık 5.000 işçi, işi tamamen durdurmuş durumdadır.
Migros depo işçileri, sefalet düzeyindeki %28–30’luk ücret artışını kabul etmeyeceklerini kamuoyuna ilan etmiştir.
İşçilerin talepleri son derece açıktır:
1- NET YÜZDE 50 ZAM
2- BANKA PROMOSYALARININ EKSİKSİZ İŞÇİYE ÖDENMESİ
3- VERGİNİN İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENMESİ
4- AYRIMSIZ-ŞARTSIZ VE İŞKOLU DEĞİŞMEKSİZİN TÜM MİGROS TAŞERONLARINA KADRO
Migros depo işçileri talepleri karşılanana dek direnmeye devam edecek.