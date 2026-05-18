İDO’nun Çeşme Sakız Hattı İlk Seferine Yoğun İlgi

İDO’nun Ege’de hayata geçirdiği yeni Çeşme – Sakız hattının ilk seferi 216 yolcuyla gerçekleştirildi. Yeni hat, bölge turizmine ve Türkiye-Yunanistan arasındaki kültürel bağlara katkı sunmayı hedefliyor.

İDO, Ege’deki yeni hattı Çeşme- Sakız seferlerinin ilk yolculuğunu başarıyla gerçekleştirdi. 15 Mayıs’ta başlayan sefer kapsamında Çeşme’den hareket eden İDO Deniz Otobüsü, 216 yolcusuyla yalnızca 25 dakikada Sakız Adası’na ulaştı.

İlk sefere; İDO satış ve pazarlama ekiplerinin yanı sıra Türk-Yunan dostluğunun önemli temsilcilerinden Maria Ekmekçioğlu da davetli olarak katıldı. Sakız Adası’nda İDO heyeti, Sakız Belediye Başkan Yardımcısı ve Turizm Müdürü tarafından karşılandı. Gerçekleşen görüşmelerde iki ülke arasındaki turizm hareketliliği, kültürel bağların güçlendirilmesi ve karşılıklı ziyaretlerin artırılmasına yönelik olumlu mesajlar verildi.

İDO İLE ÇEŞME-SAKIZ SEFERİ 1 HAZİRAN- 31 EKİM’E ARASI HER GÜN

Bayram dönemi boyunca devam edecek olan Çeşme- Sakız hattı seferleri, 1 Haziran itibarıyla Ekim ayı sonuna kadar her gün düzenli olarak gerçekleştirilecek. Sefer programına göre İDO Deniz Otobüsü sabah saat 08.00’de Çeşme’den hareket edecek, dönüş seferi ise saat 18.30’da Sakız Adası’ndan Çeşme’ye yapılacak.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, yeni hatla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Çeşme-Sakız hattımız ile yalnızca iki kıyıyı değil, iki kültürü ve iki dost halkı da birbirine daha da yakınlaştırıyoruz. Ege’de hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım anlayışımızı yeni destinasyonlarla geliştirmeye ve bölgesel turizm ekonomisini canlandırmaya, turizm odaklı yolcuların tüm ihtiyaçlarını sunduğumuz ek hizmetlerle desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

İDO, yeni hattıyla bölge turizmine katkı sunmayı, ekonomik hareketliliği desteklemeyi ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostane ilişkilerin gelişimine katkı sağlamayı ve global marka olma yolunda ilerlerken ülkemizi uluslararası sularda da başarıyla temsil etmeyi hedefliyor.