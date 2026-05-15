Türk Futbol Kulüplerinin Sorunları ve Fenerbahçe’de Yanlış Yönetim

Sevgili Okurlarım,

Bir önceki yazımızda “Fatura teknik hocaya değil, oynamayan oyuncuya kesilmelidir” demiştik. Bugün ise aynı yanlışın bir başka yüzünü görüyoruz: Fenerbahçe yönetiminin hataları, teknik direktör Tedesco’nun emeğini heba etti.

Türk futbolunda köklü bir sorun var: yönetimler, günü kurtarmak için karar alıyor ama uzun vadeli planlama yapmıyor. Hocayı getirirken vizyon konuşuluyor, ama işler sarpa sardığında ilk vazgeçilen yine hoca oluyor. Oysa sorun yalnızca kenardaki adamda değil; kulübün iç işleyişinde, oyuncu disiplininde ve yönetim anlayışında.

Tedesco örneği bunun en somut hali. Yanlış transfer politikaları, kulüp içi çekişmeler ve sabırsızlık, bir teknik adamın emeğini boşa çıkardı. Bu yalnızca Fenerbahçe’nin değil, tüm Türk futbolunun ortak hastalığıdır. Yönetimler, kendi yanlışlarını örtmek için teknik direktörleri günah keçisi ilan ediyor.

Oysa gerçek şu: futbolun geleceğini belirleyen, sahada alın teri kadar yönetim masasında alınan doğru kararlardır. Yanlış yönetim, en iyi hocayı bile başarısız gösterir. Bugün Tedesco’ya yazık oldu; yarın başka bir hocaya olacak. Bu döngü kırılmadıkça Türk futbolu aynı hataları tekrar edecek.

Artık kulüplerin şeffaf, sabırlı ve planlı bir yönetim anlayışına geçmesi şart. Teknik direktörleri harcamak yerine, onları destekleyecek bir sistem kurmak gerekiyor. Çünkü futbol yalnızca sahada değil, yönetim odasında da kazanılır.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul