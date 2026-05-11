Körfez Geçişinde İDO’dan 2026’da Uygun Fiyatlı ve Trafiksiz Ulaşım

Artan köprü ve otoyol maliyetleri, sürücüleri alternatif ulaşım seçeneklerine yönlendirirken, İDO’nun Eskihisar–Topçular hattı sunduğu zaman, maliyet ve konfor avantajlarıyla öne çıkıyor. 2026 yılı kampanyaları ise deniz ulaşımını daha erişilebilir hale getiriyor.

Kara yolu ulaşımında son dönemde artan köprü ve otoyol ücretleri, sürücülerin hem ekonomik hem de pratik alternatiflere yönelmesine neden oluyor. Bu noktada, deniz ulaşımında yaklaşık 40 yıllık deneyimiyle hizmet veren İDO, özellikle Eskihisar–Topçular hattında sunduğu kesintisiz ve hızlı hizmetle dikkat çekiyor.

Günün her saati düzenlenen seferlerle hizmet veren hatta araçlar, yoğun trafikle karşılaşmadan kısa sürede karşıya geçebiliyor. Körfezi dolaşmak yerine deniz yolunu tercih eden sürücüler, yolculuk sürelerini önemli ölçüde kısaltırken aynı zamanda yakıt tüketiminde de tasarruf sağlıyor. Bu durum, hattı hem bireysel kullanıcılar hem de ticari araçlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

2026 yılına ait güncel kampanyalar da deniz ulaşımının maliyet avantajını daha görünür kılıyor. Buna göre, Sirkeci-Harem hattında gidiş-dönüş otomobil sınıfı biletler 340 TL kampanyalı fiyatla sunulurken, Eskihisar-Topçular hattında gidiş-dönüş otomobil sınıf ücreti 1350 TL olarak uygulanıyor. Ayrıca, Eskihisar-Topçular hattında gece 22.00 ile sabah 10.00 saatleri arasında tek yön geçişler otomobil sınıfları için 630 TL’den sunuluyor.

EKONOMİK AÇIDAN AVANTAJLI ALTERNATİF

Söz konusu fiyatlar, özellikle uzun mesafeli kara yolu alternatifleriyle kıyaslandığında toplam maliyet açısından önemli bir avantaj yaratıyor. Köprü ve otoyol ücretlerinin yanı sıra yakıt giderleri de hesaba katıldığında, deniz yolu seçeneği birçok kullanıcı için daha ekonomik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, deniz ulaşımı yalnızca maliyet avantajı değil, aynı zamanda konforlu bir seyahat deneyimi de sunuyor. Sürücüler, yolculuk sırasında dinlenme imkânı bulurken, gemi içi hizmetlerden faydalanabiliyor. Trafik stresi yaşamadan gerçekleştirilen bu yolculuklar, özellikle yoğun saatlerde seyahat edenler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl milyonlarca yolcu ve araca hizmet veren Eskihisar-Topçular hattı, 2026 yılında da ulaşımda alternatif arayanların öncelikli tercihlerinden biri olmayı sürdürüyor. Sunulan kampanyalar ve kesintisiz sefer yapısıyla hat, hızlı, trafiksiz, uygun fiyatlı ve erişilebilir ulaşım arayanlar için güçlü bir seçenek olmaya devam ediyor.

Üstelik şu anda Eskihisar-Topçular hattında 4 al 3 öde kampanyası devam ediyor. Kampanya geçerlilik tarihi 7 Mayıs-30 Haziran. Kampanya İDO Arabalı uygulaması üzerinden alınan biletlerde geçerlidir. Aynı hat, aynı araç ve yanı kullanıcı için geçerli olup 4 geçişte otomatik uygulanır. Otomobil sınıf bilet ücreti güncel 730 TL’dir.