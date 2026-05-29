Bilgi kirliliği içinde doğruyu yanlıştan ayırmak

Bugünün dünyasında bilgiye erişim kolaylaştıkça, doğruyla yanlış arasındaki sınırlar bulanıklaşıyor. Herkesin sesini duyurabildiği bu çağda, hakikati bulmak artık daha fazla dikkat, daha fazla sorumluluk gerektiriyor.

Bilgi kirliliği, yalnızca yanlış haberlerden ibaret değildir; eksik, çarpıtılmış, bağlamından koparılmış veriler de zihnimizi kirletir.

Doğruyu yanlıştan ayırmak, bir anlamda zihinsel hijyenin en önemli parçasıdır. Nasıl ki doğal üretimde hijyen ve özen bir ahlaki sorumluluksa, bilgi dünyasında da doğruluk ve sorgulama aynı sorumluluğu taşır.

Okur olarak bize düşen görev, her bilgiyi sorgulamak, kaynağını araştırmak ve aklımızı kolayca teslim etmemektir. Çünkü yanlış bilgi yalnızca bireyi değil, toplumu da yanıltır; güveni aşındırır, dayanışmayı zedeler.

Sonuçta bilgi kirliliğiyle mücadele, bir bireysel bilinç meselesi olduğu kadar toplumsal bir vefa borcudur. Doğruyu yanlıştan ayırmak, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur.

Sevgili Okurlarım

Daha temiz bir Dünya için mutlu Bayramlar dilerim.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul