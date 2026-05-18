“Renklerin Akışı” Karma Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

Sanatın farklı renkleri ve farklı hikâyeleri, “Renklerin Akışı” adlı karma resim sergisinde bir araya geliyor. Ressam Mehmet Najafzadeh öncülüğünde hazırlanan sergi, 20 Mayıs tarihinde Nevmekan Bağlarbaşı Galeri’de sanatseverlerle buluşacak. Sergi 31 Mayıs tarihine kadar izlenebilir.

Yeni başlayanlardan uzun yıllardır üretim yapan öğrencilere kadar 40 sanat yolcusunun eserlerinden oluşan sergide; farklı teknikler, özgün anlatımlar ve kişisel bakış açıları izleyiciyle buluşuyor.

Her biri ayrı bir duygu ve yolculuğu yansıtan çalışmalar, sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücünü ortaya koyuyor.

Sergide eserleriyle yer alan satatçılar; Gülden Özaydın, Derya Akdeniz, Feyza Karartı, Başak Anar, Nilgün Dindar, Semra Kaya, Çiğdem Çelik, Müşerref Günaydın, Esra Badur, Selda Özel, Emine Köprülü, Elif Gündüz, Y. Münevver Gülsor, Hatice Çalış, Deniz Erinsel Önder, Laayaha Hakimijavid, Çiçek Eryılmaz, Nazila Tulu, Yeşim Güvendi, Nihal Timuroğlu, Ali Kemal Baltacı, Sehar Batman Karakoca,Osman Erdem, Deniz Uçar, Lalenaz Yiğit, Nurgu Fıçıcı, Cemile Asanova, Sermin Nergis Kocabıyık, Özlem Danacı, Aylin Aslan Giray, Saadet Kuyumcu, Karya Kuyumcu, Serap Okçu Yılmaz, Hüsniye Goncagül Ayanoğlu, Zeynep Uras, Simin Taşkesen, Kaya Seven.

Resim sanatının farklı yorumlarını bir araya getiren “Renklerin Akışı”, ziyaretçilerini renkler arasında özgün bir keşfe davet ediyor.