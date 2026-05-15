AYİDER Başkanı Hakan Şişik: “Yüksek kiralar terk edilip ev alımı hızlanıyor”

Türkiye’de nisan ayında konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 126 bin 808 olarak gerçekleşti.

Bunların içindeki kırılmaya baktığımız zaman her ne kadar ikinci el konut satışları 86 bin 502 adet ile birinci el konut satışlarının 2 katı olsa da ilk el konut satışlarındaki yüzde 9,6’lık artış dikkat çekici. Daha stabil ilerleyen piyasa şartlarında ikinci el konutların birinci el konutlara göre daha fazla el değiştirdiğini görüyoruz.

Tabii bunda kuşkusuz ikinci elin birinci ele göre daha ucuz olmasını gösterebiliriz. Yani insanlar uygun fiyatlı daha yaşlı binalarda oturmayı tercih edebiliyorlar. İlk el konutlarda da inşaat firmalarının finans avantajları bulunuyor. Bu da satışlara katkı sunuyor.

Özellikle ipotekli konut satışlarındaki yüzde 40,5’lik artış yeni düzenlemeyle kredi kullanımının artığını gösteriyor. 5 milyon TL ve altındaki konutlar, ekspertiz değerinin yüzde 90’ına kadar kredi kullanılabiliyor. 5-7 milyon TL arasındaki konutlar için konut değerinin yüzde 50’sine kadar kredinin kullanılması, yine A, B ve C sınıfı enerji belgesine sahip konutların daha yüksek kredi imkanlarından faydalanmasının kredili satışlara doğrudan etki ettiğini görebiliyoruz.

Yine son dönemlerde insanların yoğunluklu olarak tasarruf finansman sistemleriyle konut alımlarına yöneldiğini görebiliyoruz.

Altın yatırımcısı ev alımına yönlendi

Bir parantez açmak gerekirse, satışlar artıyor ama üretim maliyetleri nedeniyle yeni arz kısıtlı kalıyor. Bu durumun orta vadede fiyatları daha da yukarı çekebileceğini unutmamak lazım.

Konut faizleri her ne kadar yüzde 2,49 olarak önceki dönemlere göre yüksek bir kredi faizi olarak gözükse de insanlar artık bunun uzun vadeli hesabını yaptığında enflasyon karşısında aylık taksitlerin ne kadar azaldığını da görebiliyorlar. Bu farkındalıkla ilk 1-2 yıl taksitlerde daha zorlu ödeme koşullarını kabul etme yolunu seçebiliyorlar.

AYİDER olarak yıl başındaki demeçlerimizde de ilk yarıyılın geçiş ve toparlanma ikinci yarının ise bir sıçrama dönemi olacağını söylemiştik. Gidişat da ikinci yarının daha hareketli olacağının ilk sinyallerini veriyor. Mevduat faizlerinin doyuma ulaştığı bir noktada, gayrimenkulün “en güvenli liman” olma özelliği tekrar ön plana çıkacaktır. ​Üretim artıyor, talep kıpırdıyor ancak hâlâ önümüzde ciddi bariyerler var. İşçilik ve malzeme maliyetleri oldukça yüksek seyrediyor.

Tüm bu maliyetlere rağmen konut satışlarının hareketli seyretmesi bize insanların yüksek kiralardan çıkıp ev alımına yönlendiğini ve özellikle altının ateşinin düşmeye başladığı bir dönemde altın yatırımcısının da konut alımına yöneldiğini gösteriyor.

