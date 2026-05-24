Türk Mutfağı New York Türkevi’nde 8. Gastroshow Etkinliğinde Tanıtıldı

Türk mutfağının dünyaya tanıtılması amacıyla Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) tarafından düzenlenen 8. Gastroshow etkinliği, 23 Mayıs 2026 tarihinde New York Türkevi’nde yoğun katılım ve büyük ilgiyle gerçekleştirildi. Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen organizasyon, gastronomi dünyasının önemli isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

New York’un prestijli merkezlerinden Türkevi’nde gerçekleşen etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ile Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin açılış konuşmalarıyla başladı. Program boyunca Türk mutfağının kültürel mirası, sürdürülebilir gastronomi anlayışı ve Anadolu’nun zengin mutfak kültürü ön plana çıktı.

GTD Başkanı Gürkan Boztepe konuşmasında, Türk mutfağının sadece damak tadıyla değil; tarihi, sağlıklı yapısı ve köklü kültürüyle dünya gastronomisinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Etkinliğin uluslararası gastronomi çevrelerinde Türkiye’ye yönelik ilgiyi artırdığını ifade eden Boztepe, Türk ürünlerinin global ölçekte daha görünür hale gelmesinin önemine dikkat çekti.

Gecenin dikkat çeken isimlerinden Dr. Ender Saraç ise “Sağlıklı Türk Mutfağı” başlıklı sunumuyla davetlilerden büyük alkış aldı. Saraç, Anadolu mutfağının doğal, dengeli ve sağlıklı yapısına dikkat çekerek geleneksel Türk yemeklerinin modern yaşam için önemli bir beslenme modeli sunduğunu anlattı.

Şefler, gastronomi profesyonelleri, akademisyenler, iş insanları ve medya temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Türk mutfağının seçkin lezzetleri davetlilerin beğenisine sunuldu. Samimi atmosferi, zengin içeriği ve güçlü katılımıyla dikkat çeken organizasyon, konuklardan tam not aldı.

Etkinlik kapsamında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin etkinliğe özel video mesajı davetlilerle paylaşıldı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Gastroshow etkinlikleri, bugüne kadar Dubai, Nepal, Moskova, Romanya, Ukrayna ve Burkina Faso gibi birçok ülkede düzenlenerek Türk gastronomisinin uluslararası tanıtımına katkı sundu.