ÜMİT YAŞAR’DAN STAR ŞARKIYA STAR YORUM

Güçlü yorumu ve kendine has tarzıyla arabesk müziğin en sevilen seslerinden biri olan Ümit Yaşar, müzik dünyasında uzun süre unutulmayacak yeni bir başyapıta imza attı. Zamanının en çok dinlenen, hafızalara kazınan melodilerinden biri olmaya aday “Senin O Gözlerin Var Ya” 2K Prodüksiyon etiketiyle dinleyicilerle buluştu. Star şarkıya arabesk müziği star ismi Ümit Yaşar yorumu eklenince hafızalardan silinmeyecek bir eser ortaya çıktı.

Sözü ve müziği başarılı müzisyen Tolga Atkın’a ait olan şarkı, yaşanmışlık kokan sözleri ve kalbe dokunan melodisiyle ilk dinleyişte dinleyiciyi yakalamayı başarıyor. Aşkın, hayal kırıklığının ve yalnızlığın en yalın haliyle anlatıldığı eser, Ümit Yaşar’ın eşsiz ve derin yorumuyla adeta yeniden hayat buldu. Müzik sektörünün en önemli isimlerini bir araya getiren projenin yapımcılığını Kamuran Kayra üstlendi. Şarkının modern ve etkileyici düzenlemesi (aranje) ise Türkiye’nin en başarılı aranjörlerinden Alper Atakan’ın imzasını taşıyor. Klip yönetmenliğini, çektiği sinematografik kliplerle tanınan Mustafa Özen yaptı. Şarkının ruhunu ekrana yansıtan video klip, izleyicilere adeta kısa film tadında bir görsel şölen sunuyor.

“Senin O Gözlerin Var Ya” 2K Prodüksiyon etiketi ile Ümit Yaşar yorumuyla müzik severlere sunuldu.

ÜMİT YAŞAR YORUMUYLA “Senin O Gözlerin Var Ya” KLİP LİNK

https://youtu.be/y_IwtTfDEXI?si=aEEiD7z4Q_CxVeem