İDO tepki çeken Manifest Konserine Sponsor oldu

Türk aile yapısına ve toplumsal manevi değerlere adeta savaş açmış olan sanat adı altında çıplaklığı normalleştiren bir anlayışı temsil eden ve son günlerde konser programları iptal edilen Manifest, isimli genç gurubun İzmir Kuşadası’nda vereceği konsere İDO’dan açık destek.

İstanbul Büyükşehir Belediye İştiraki İstanbul deniz taşımacılığının önemli şirketi İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. kısa adıyla İDO skandal bir işe imza attı.

İDO tarafından konser sponsorluğuyla alakalı yapılan açıklama da; “Türkiye’nin önemli deniz ulaşım markalarından biri olan İDO, birçok etkinliğin destekçileri arasında yer alıyor ve dönemin popüler gruplarından Manifest’in Kuşadası’nda vereceği konserin de sponsorlarından biri olduğu belirtildi..

İDO, 14 Ağustos’ta Kuşadası Jade Beach Club’da gerçekleşecek Manifest konserinin sponsorları arasında yer alarak yaz sezonunun en dikkat çeken etkinliklerinden birine destek veriyor. Konser alanında kullanılacak etkinlik bilekliklerinde de İDO logosu yer alacak” şeklinde ifade edildi.