İDO’ya operasyonel mükemmellik ve emniyet alanında anlamlı ödül

Türkiye deniz taşımacılığının köklü markalarından 40 yıllık denizcilik deneyimini emniyet, operasyonel mükemmellik, sürdürülebilirlik ve insan odaklı yaklaşımıyla geleceğe taşıyan İDO, denizcilik sektörünün gelişimine sunduğu katkılar dolayısıyla İTÜ Denizcilik Fakültesi tarafından ödüle layık görüldü.

Ödülü İDO adına alan Operasyon Direktörü Kaptan Alper Demircan, “Denizcilikte sürdürülebilir başarının temelini güçlü bir emniyet kültürü, yüksek operasyonel disiplin ve yetkin insan kaynağı oluşturuyor. İDO olarak 40 yıllık deneyimimizi sürekli gelişim anlayışıyla birleştiriyor; her seferde daha emniyetli, daha verimli ve daha yüksek standartlarda bir operasyon için çalışıyoruz” dedi.

Türkiye deniz taşımacılığının köklü markalarından İDO, 40 yıllık deneyimiyle milyonlarca yolcunun emniyetli ve konforlu ulaşımını sağlarken, denizcilik sektörünün sürdürülebilir gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Güçlü operasyonel birikimini teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve sürekli gelişim yaklaşımıyla destekleyen İDO; operasyonlarının her aşamasında emniyet, kalite, verimlilik ve hizmet sürekliliğini temel öncelikleri arasında konumlandırıyor.

Deniz taşımacılığında yüksek standartların ancak güçlü bir emniyet kültürü ve operasyonel disiplinle sürdürülebileceği anlayışıyla hareket eden İDO, sahip olduğu bilgi ve deneyimi geleceğin ihtiyaçlarıyla buluşturarak operasyonel yetkinliklerini sürekli geliştiriyor. Şirket aynı zamanda sürdürülebilirlikten insan kaynağına, uygulamalı eğitimden genç denizcilerin gelişimine kadar uzanan çalışmalarıyla sektörel bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Bu yaklaşımı ve denizcilik sektörüne sunduğu katkılar doğrultusunda İDO, İTÜ Denizcilik Fakültesi tarafından operasyonel mükemmellik ve emniyet alanında ödüle layık görüldü. Ödül, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan tarafından, İDO adına İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunu Operasyon Direktörü Kaptan Alper Demircan’a takdim edildi.

“40 yıllık deneyimimizi geleceğin denizciliğine taşıyoruz”

Ödülü İDO’ nun operasyonel başarısına katkı sağlayan tüm çalışanlar adına teslim alan Kaptan Alper Demircan, törende yaptığı konuşmada İDO’ nun 40 yıllık denizcilik birikiminin temelinde emniyet kültürü, operasyonel disiplin ve insan kaynağının bulunduğunu vurguladı.

Demircan şöyle konuştu:

“Mezunu olmaktan gurur duyduğum İTÜ Denizcilik Fakültesi tarafından İDO adına bu değerli ödülü almak benim için ayrıca büyük bir anlam taşıyor. Bu başarı; denizde, limanlarımızda ve operasyonlarımızın her noktasında yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan çalışma arkadaşlarımızın ortak emeğinin bir sonucu.

Denizcilikte sürdürülebilir başarı; emniyet kültürünün kurumun tamamına yerleşmesi, operasyonel standartların sürekli geliştirilmesi ve insan kaynağının bilgi ve yetkinliğinin güçlendirilmesiyle mümkün. İDO’ da attığımız her adımda bu üç temel unsuru birlikte değerlendiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her seferin arkasında güçlü bir operasyonel planlama, etkin risk yönetimi, yetkin ekipler ve yıllar içinde oluşmuş büyük bir denizcilik tecrübesi bulunuyor.

Operasyonel mükemmelliğin en önemli göstergelerinden biri, değişen koşullara hızla uyum sağlarken emniyet ve hizmet standartlarını koruyarak operasyonel sürekliliği sağlayabilmektir. İDO olarak 40 yıllık deneyimimizi teknoloji, veri ve insan kaynağımızın yetkinliğiyle bir araya getirerek operasyonlarımızı sürekli geliştiriyor; yolcularımıza her seferde yüksek emniyet ve hizmet standardı sunmak için çalışıyoruz.

Denizcilik aynı zamanda deneyimin kuşaktan kuşağa aktarıldığı güçlü bir meslek kültürüne sahip. Bu nedenle bugün sahip olduğumuz bilgi birikimini genç denizcilere aktarmayı sektörümüze karşı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi, genç denizcilerin akademik bilgilerini gerçek operasyon deneyimiyle buluşturması ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, Türk denizciliğinin geleceği ve uluslararası rekabet gücü açısından büyük önem taşıyor.

İDO olarak hedefimiz, 40 yıllık güçlü denizcilik mirasımızı geleceğin teknolojileri ve yeni nesil yetkinliklerle buluşturarak emniyet, verimlilik ve operasyonel kalite standartlarını daha ileriye taşımak. Bu ödülü de bu hedef doğrultusunda gösterilen ortak emeğin değerli bir karşılığı olarak görüyor; İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne ve İDO’ nun başarısında emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Geleceğin denizcilerine yatırım

Ödül törenine, İDO ’nun insan kaynağına ve genç denizcilerin gelişimine yönelik çalışmalarını temsilen İnsan Kaynakları Direktörü Nurullah Çalışır ve İK Yöneticisi Muhammet Enes Sümer de katıldı.

İDO, insan kaynağına yaptığı yatırımı denizcilik sektörünün sürdürülebilir geleceğinin önemli unsurlarından biri olarak görüyor. Bu doğrultuda genç denizcilerin eğitim hayatında kazandıkları teorik bilgileri sektör deneyimiyle buluşturmalarını destekleyen uygulamalı eğitim ve mentorluk çalışmalarına önem veriyor.

Mentorum İDO gibi gençlere yönelik çalışmalarla öğrencilerin sektör profesyonellerinin deneyimlerinden yararlanmasına, denizcilik mesleğinin farklı alanlarını yakından tanımasına ve kariyer yolculuklarına daha donanımlı hazırlanmasına katkı sağlamayı hedefleyen İDO, akademi ile sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini de denizciliğin geleceği açısından önemli bir unsur olarak değerlendiriyor.

Emniyet kültürünün geliştirilmesinden nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, operasyonel bilgi birikiminin yeni nesillere aktarılmasından sürdürülebilirlik uygulamalarına kadar geniş bir alanda çalışmalarını sürdüren İDO, sektörün bugünkü ihtiyaçları kadar gelecekteki dönüşümüne de katkı sağlamayı hedefliyor.

40 yıllık denizcilik birikimini geleceğin teknolojileri, yeni nesil yetkinlikler ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla buluşturan İDO; emniyet, operasyonel mükemmellik ve insan odağındaki çalışmalarıyla Türk denizcilik sektörünün gelişimine değer katmayı sürdürüyor.