Gazze’de öğrencilerin eğitim mücadelesi anlatıldı

Antalya Belek Üniversitesi’nde düzenlenen “Gazze İçin Bilim Kafe” etkinliğinde, savaş ve ağır yıkıma rağmen Gazze’de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin mücadelesi ele alındı. Etkinlikte bölgedeki eğitim koşulları, insani durum, bilgi kirliliği ve dezenformasyon konusu da değerlendirildi.

Antalya Belek Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğe Serik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Üniversitenin İbrahim Coşkun Konferans Salonu’ndaki programın moderatörlüğünü Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü Kübra Çelenk yaptı.

Etkinlikte Gazeteci Yazar İsmail Polat konuşmacı olarak yer aldı. Polat, Gazze’nin coğrafi ve demografik yapısından başlayarak bölgedeki savaşın tarihsel sürecini, insani koşulları ve ablukanın etkilerini anlattı. Eğitim kurumlarının savaş nedeniyle uğradığı yıkıma da değinen Polat, öğrencilerin tüm zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürme çabasının önemine dikkat çekti.

EĞİTİM ÇADIRLARDA VE HASARLI BİNALARDA SÜRÜYOR

Gazze’de çok sayıda okul ve üniversitenin kullanılamaz hale geldiğini belirten İsmail Polat, eğitim faaliyetlerinin çadırlarda ve ağır hasarlı binalarda devam ettirilmeye çalışıldığını söyledi. Sağlık hizmetlerindeki zorluklara da değinen Polat, bölgedeki tıbbi imkanların yetersizliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda Gazze’deki enformasyon ablukası ve dijital mecralarda yürütülen bilgi mücadelesi de ele alındı. Gençlerin sosyal medya ve dijital platformlarda karşılaştıkları bilgileri sorgulamalarının önemine dikkat çeken Polat, dezenformasyonla mücadelede güvenilir kaynakların takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

‘BİLGİ KİRLİLİĞİNE KARŞI SORGULAYICI OLUNMALI’

İsmail Polat, gençlerin bilgi çağında yaşadığını ancak bu dönemin önemli sorunlarından birinin bilgi kirliliği ve manipülasyon olduğunu belirterek, “Paylaşılan bilgileri doğrudan kabul etmek yerine sorgulamak, doğru verileri takip etmek ve bilgi kaynaklarının güvenilirliğini araştırmak önemli” dedi.

Etkinlikte ayrıca Filistin ile dayanışma, kültürel miras ve hakikat mücadelesi konuları üzerinde duruldu. Program, öğrencilerin Gazze ve bölgedeki eğitim koşullarına ilişkin sorularının İsmail Polat tarafından yanıtlanmasının ardından sona erdi.