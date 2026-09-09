Ömer Düzgün’den perakende sektörüne değişim ve teknoloji çağrısı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, 17. Perakende Zirvesi 2026’nın açılışında sektörün geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Düzgün, değişen tüketici beklentilerine dikkat çekerek yerel perakendecilere teknoloji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımlarını artırma çağrısında bulundu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından düzenlenen 17. Perakende Zirvesi 2026, 9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul’da sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Kadir Çöpdemir’in sunumuyla gerçekleştirilen zirvenin açılış konuşmasını yapan TPF Başkanı Ömer Düzgün, perakende sektörünün hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek sektör temsilcilerine önemli mesajlar verdi.

Zirveye TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, PERDER şube başkanları ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

DÜZGÜN: “DEĞİŞİMİ DOĞRU OKUMALIYIZ”

Sektörün içinden gelen bir isim olarak ortak akıl ve istişareye büyük önem verdiğini vurgulayan Düzgün, Perakende Zirvesi’nin yalnızca bir buluşma değil, sektörün geleceğinin konuşulduğu önemli bir platform olduğunu söyledi.

Düzgün, “Sektörün içinden gelen kardeşiniz olarak bu kapsamlı buluşmaları son derece önemsiyoruz. Burası sektörün nereye gittiğini, tüketicinin nasıl değiştiğini birlikte değerlendirdiğimiz, birlikte istişare ettiğimiz bir ortam.” ifadelerini kullandı.

Perakendede artık yalnızca fiyat ve ürün kalitesinin belirleyici olmadığını kaydeden Düzgün, tüketicilerin çevreye duyarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir ürünlere yönelik beklentilerinin giderek arttığını söyledi.

YEREL PERAKENDECİLERE TEKNOLOJİ MESAJI

Konuşmasında özellikle yerel zincirlerin gücüne dikkat çeken Düzgün, sektörün rekabet gücünü artırabilmesi için teknolojik dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

“Yerel kabiliyetlerimiz çok yüksek. Teknolojiye daha fazla yatırım yapmalıyız. Teknolojik kabiliyetlerimizi artırmaya önem vermemiz gerekiyor.” diyen Düzgün, teknolojinin tüketici deneyimini geliştirecek şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Düzgün, “Teknolojileri doğru okuyarak tüketici deneyimlerini sürekli iyileştirmeliyiz.” sözleriyle sektörün önümüzdeki dönemde izlemesi gereken yol haritasına işaret etti.

“BİZ SADECE ÜRÜN SATMIYORUZ”

Perakendenin Türkiye ekonomisindeki rolüne de değinen Düzgün, sektörün yalnızca ticari faaliyetlerden ibaret görülmemesi gerektiğini söyledi.

“Biz sadece ürün satmıyoruz. İstihdam üretiyoruz, vergi veriyoruz, yerel üreticimize destek oluyoruz, şehir ekonomisine katkı sağlıyoruz.” diyen Düzgün, federasyona bağlı işletmelerde yaklaşık 160 bin kişinin istihdam edildiğini açıkladı.

Temmuz 2026 verilerini de paylaşan Düzgün, sektörde toplam 58 bin 970 mağazanın faaliyet gösterdiğini, yerel zincirlerin 9 bin 896, uluslararası zincirlerin ise 8 bin 223 mağazaya ulaştığını ifade etti.

SEKTÖRÜN YAPISAL SORUNLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Düzgün, sektörün büyümesinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir zeminde gerçekleşmesi gerektiğini belirterek mağaza enflasyonu, plansız mağaza yoğunluğu ve kontrolsüz büyüme gibi sorunlara dikkat çekti.

Üreticiden lojistiğe, perakendeciden tüketiciye kadar sektörün bütün paydaşlarının birlikte hareket etmesinin önemini vurgulayan Düzgün, değişime ayak uyduran, teknolojiyi etkin kullanan ve yerel üretimi destekleyen bir perakende modelinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ömer Düzgün’ün değişim, teknoloji, sürdürülebilirlik ve yerel perakendenin güçlendirilmesi mesajlarının öne çıktığı 17. Perakende Zirvesi 2026, iki gün boyunca düzenlenecek oturumlarla sektörün geleceğine ışık tutacak.

Galeri