Küçükçekmece’de ‘Giza Veterinerlik Kliniği’ Hizmete Girdi

İstanbul Küçükçekmece’de, işletmeciliğini Veteriner Hekim Alpgiray Doğar’ın yaptığı ‘Giza Veterinerlik Kliniği’, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.

Atakent-Halkalı, Küçükçekmece’de 7 gün 24 saat hizmet verecek olan Giza Veterinerlik Kliniği’nde; pet shop bölümünün yanı sıra kedi ve köpek muayene, operasyon, ultrason ve laboratuvar hizmetleri başta olmak üzere hayvan sağlığına yönelik birçok hizmet sunulacak.

“Can dostlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz”

Başarılı Tıp Doktoru Abdulvahit Doğar’ın veteriner hekim oğlu Alpgiray Doğar, açılışa katılan davetlilere teşekkür etti.

Veteriner Hekim Alpgiray Doğar, Giza Veterinerlik Kliniği’nde can dostların sağlığı için tüm detayların düşünüldüğünü belirterek, “Kliniğimizde can dostlarımız ve hayvanlarımızın sağlığı için tüm detayları düşündük. Modern kliniğimizde pet ve büyükbaş hayvan sağlığı konularında hizmetimizi sürdüreceğiz. Başarılı ekibimizle yeni adresimizde, yeni kliniğimizde 7 gün 24 saat hizmet vereceğiz. Bu vesileyle açılışımıza katılan tüm konuklarımıza ve meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Teşhis, tedavi ve cerrahi müdahale hizmetleri

Giza Veterinerlik Kliniği’nde teşhis ve tedavinin yanı sıra cerrahi operasyonların da gerçekleştirileceğini ifade eden Veteriner Hekim Alpgiray Doğar, şöyle konuştu:

“Kliniğimizde petlerdeki patili dostlarımızın teşhis ve tedavilerinin yanı sıra cerrahi operasyonları, ortopedi ameliyatları ve ameliyat sonrası takipleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca büyükbaş hayvanlarımızın bakımı, genel sağlık hizmetleri, cerrahi müdahaleleri ve tırnak bakımlarını da yapıyoruz. Revir hizmetinin de sunulacağı kliniğimizde, hayvanların sağlık ve bakımlarını en iyi şekilde gerçekleştirerek can dostlarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz” dedi.