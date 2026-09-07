Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için uygulanan “Yarısı Bizden” başvuru süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıkladı: “Yarısı Bizden” başvuru süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbulluların merakla beklediği 15 bin kiralık konut projesinde başvuru tarihini açıkladı. Ayrıca kentsel dönüşümde devlet desteği veren “Yarısı Bizden” kampanyasının da tarihinin uzatıldığını müjdeledi.

KİRALIK KONUT BAŞVURULARI

81 ilde 500 bin konut inşa etmek için kuralarımızı çektik 2027 Mart itibarıyla anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Kiralık konut projemizi de açıklamıştık.

İstanbul’da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarımızla buluşturacağız. Başvuruları 14 Eylül’de almaya başlıyoruz. Ekim ayında ilk kurayı çekeceğiz. İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum.

Bu yıl sona ermesi beklenen “Yarısı Bizden” projesini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.