Özdemir “Balkanlar’da İyilik Hareketiyle, Türk her zaman beklenendir”

Şair-yazar ve İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, Balkanlar’daki gönül ve eğitim çalışmalarını Kosova, Makedonya ve Arnavutluk’ta sürdürdü.

İyilik Hareketi Derneği Başkanı, şair-yazar Kasım Alper Özdemir, yaklaşık yedi yıldır sürdürdüğü Balkanlar’daki eğitim, kültür ve gönül buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Kosova, Makedonya ve Arnavutluk’ta gerçekleştirilen ziyaret ve programlarda çocuklarla buluşulurken, eğitim ve kültür alanında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

KOSOVA

Kosova’nın Mamuşa beldesinde Anadolu İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Özdemir, çocuklara defter, kalem ve kırtasiye malzemeleri hediye ederek onların mutluluğuna ortak oldu. Okulun konferans salonunda çocuklarla Barış Manço şarkıları ve şiirler eşliğinde bir araya gelen Özdemir’e sanatçı Ahsen Almaz, Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden ablası Neslihan Özdemir ve gönüllüler eşlik etti. Kosova Kadınlar Derneği de ziyaret edilerek ortak iyilik projeleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

MAKEDONYA

Makedonya’da ise Radoviş Topolnitsa’da düzenlenen 18. Geleneksel Yörük Şenlikleri’ne katılan Özdemir, Doğu Makedonya Türkleri ile bir araya geldi. Bosilova-Ernekük ve Bansko-Strumica bölgelerindeki kardeş köyleri de ziyaret eden Özdemir, çocuklarla buluşarak çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretlerde yaklaşık 18 ay önce hayatını kaybeden, bölgedeki iyilik çalışmalarında önemli bir yol arkadaşlığı bulunan Şabanov kardeşi de rahmetle andı.

Makedonya’nın batısındaki Resne’de Mite Begoevski İlköğretim Okulu’nu da ziyaret eden Özdemir, öğretmen ve öğrencilerle buluşarak şiirler okudu, çocuklarla sohbet etti. Resne’de ayrıca aile dostları ziyaret edilirken, Harabati Baba Tekkesi de ziyaret edildi.

ARNAVUTLUK

Balkanlar programının son durağı ise Arnavutluk’un İşkodra şehri oldu. “Türk Kültür Haftası” kapsamında Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen programlara katılan Özdemir, Türk kültürünü, müziğini ve tarihî mirasını yaşatan etkinliklerde yer aldı. Tarihî meydandaki konserin yanı sıra Rozafa Kalesi, Kurşunlu Camii ve Yunus Emre Enstitüsü İşkodra Merkezi ziyaret edildi.

Kasım Alper Özdemir, üç ülkedeki programların ardından yaptığı değerlendirmede, Balkanlar’da çocuklarla buluşmanın, Türkçe ve kültür üzerinden gönül bağlarını güçlendirmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, “Sınırlar uzak olabilir, yollar uzun olabilir; gönüller bir olunca mesafelerin hiçbir anlamı kalmaz.” ifadelerini kullandı.

İyilik Hareketi, eğitim, kültür ve sosyal dayanışma çalışmalarıyla Balkanlar’da gönül köprüleri kurmaya ve çocukların hayatına dokunmaya devam ediyor.

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