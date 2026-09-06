Değerin Ölçüsü, Önceliğin Aynasıdır

Sevgili Okurlarım

Hayatın akışı, aslında görünmez bir terazide şekillenir. O terazinin kefesinde değer vardır; diğer kefesinde ise öncelik. Birine verdiğimiz değerin derecesi, ona gösterdiğimiz önceliği belirler. Önceliklerimiz, iç dünyamızın en dürüst aynasıdır.



Bir insana değer veriyorsak, onun için zaman yaratırız. Bir fikre değer veriyorsak, onu gündemimizin en üst sırasına koyarız. Bir kuruma değer veriyorsak, ihtiyaçlarımızı onunla karşılarız. Öncelik, sözden daha güçlü bir göstergedir; çünkü davranışlarımızın yönünü belirler.

Toplumun hafızası da bu ölçüyle yaşar. Yerel basına değer vermek, onu öncelik haline getirmek demektir. Çünkü yerel basın, sadece haber değil; aynı zamanda bir mahallenin, bir kentin, bir toplumun belleğidir. Ona öncelik vermek, kendi geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmaktır.

Değer vermek, yalnızca duygusal bir bağlılık değil; aynı zamanda sorumluluk taşır. Öncelik göstermek, o değeri yaşatmanın en somut yoludur. Öncelik verilmemiş değer, zamanla unutulur; ama öncelik verilen değer, kök salar, büyür ve nesiller boyu aktarılır.

Bugün hangi insana, hangi fikre, hangi kuruma öncelik veriyorsak; yarınlarımızı da onunla kuruyoruz. Önceliklerimiz, geleceğimizin mimarıdır. Ve bu mimarlıkta en sağlam taş, verdiğimiz değerin derecesidir. Sevgili Okurlar, günleriniz değerli dostlarla olsun.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul