Kentsel Dönüşümde Mülk Sahiplerinin En Sık Yaptığı 5 Hata

Gayrimenkul uzmanı Anıl Akyüz kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında yapılan hataları dile getirdi.

Kadıköy ve Üsküdar’da kentsel dönüşüm artık bir gündem maddesi değil, pek çok apartmanın gündelik gerçeği. Sahada her hafta farklı bina toplantılarına, farklı kaygılara tanık oluyorum. Süreci zorlaştıran sorunların büyük kısmı ise baştan önlenebilir hatalardan kaynaklanıyor.



1. Müteahhidi yalnızca teklif edilen daireye bakarak seçmek. Daha büyük bir daire veya yüksek kira yardımı cazip görünebilir; ancak firmanın bitirdiği projeler, mali gücü ve teslim geçmişi çok daha belirleyicidir. Tamamlanmış binalarını yerinde görmek ve o binalarda oturanlarla konuşmak en güvenilir referanstır.

2. Sözleşmeyi hukuki destek almadan imzalamak. Teslim tarihi, gecikme cezası, teminat, kat irtifakı ve ortak alan paylaşımı gibi maddeler ileride yaşanacak anlaşmazlıkların kaynağıdır. Bağımsız bir avukattan görüş almak küçük bir maliyetle büyük riskleri azaltır.

3. Komşularla iletişimi ihmal etmek. Kat malikleri arasında güven kurulmadan alınan kararlar süreci aylarca uzatabilir. Toplantıların düzenli yapılması, kararların yazılı hale getirilmesi ve tüm maliklerin bilgilendirilmesi hem hız hem huzur kazandırır.

4. Kira yardımını gerçek kira piyasasıyla karşılaştırmamak. Dönüşüm süresince taşınılacak evin bölgedeki güncel kira seviyeleri önceden araştırılmalı; yardım tutarı ve ödeme takvimi buna göre müzakere edilmelidir.

5. Yeni dairenin değerini hesaba katmadan karar vermek. Dönüşüm sonrası ortaya çıkacak daireyi kat, cephe, otopark ve sosyal alan gibi özellikleriyle birlikte değerlendirmek gerekir. Bölgeyi tanıyan bir gayrimenkul danışmanından değer görüşü almak, doğru pazarlık zemini oluşturur.

Kentsel dönüşüm doğru yönetildiğinde hem güvenli bir yaşam hem de mülke değer katan bir fırsattır. Acele etmeden, bilgiye dayalı ve birlikte karar vermek sürecin en önemli anahtarıdır.

Anıl Akyüz

RE/MAX Masa Broker/Owner