Kocaman bir hayal kırıklığı!

Galatasaray’da işler her ne kadar kötü gidiyor gibi gözükse de, mili ara öncesi puan durumu hiç de öyle demiyor.

Evet Galatasaray defansı şu ana kadar evlere şenlik.

6 haftada 10 gol yenmiş.

Bu durumu sadece defans oyuncularına bağlayamayız.

Büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sane ve son transfer Rafael Leao özellikle Leroy Sane geldiği günden beri Galatasaray’a katkı sağlamadı.

Bir önceki yazımda da bundan bahsetmiştim. Okan Buruk’un Leroy Sane ısrarını anlamıyorum diye.

Yine daha önce Galatasaray’a transfer edilen Wilfried Zaha vardı, Leroy Sane de bu oyuncunun kaderini yaşıyor.

Rafael Leao için yorum yapmak belki erken olur ama ben Rafael Leao’nun da Galatasaray’a katkı sağlayacağını düşünmüyorum.

Dikkat edin bir oyuncu transfer olmadan önce sosyal medyada geleceği çok konuşuluyorsa, o transfer genelde tutmuyor.

OKAN BURUK MESELESİ

Yazının başında Galatasaray puan durumunda iyi demiştim.

Okan Hoca ile ilgili birçok eleştiri var.

Son kaybedilen Trabzonspor maçı sonrası da bu eleştiriler haklı olarak arttı.

Yine daha önceki yazılarımda da bahsetmiştim.

Okan Hoca Galatasaray’da birçok başarı elde etti ve doydu.

Hem Okan Buruk hem de Galatasaray için en hayırlısı Buruk’la yolların ayrılması.