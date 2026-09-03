Kademeli emeklilik çıkar mı?

Yaklaşık birkaç aydır konuşulan bir konu var: Kademeli emeklilik.

Sosyal medyanın gündeminden neredeyse hiç düşmedi.

Bunu fırsat bilen internet siteleri ve gazeteler “reyting” ve “tık” uğruna sabah-akşam “kademeli” haberleri girmeye başladı.

Hal böyle olunca haklı olarak EYT’yi kaçıran vatandaşta bir heyecan başladı.

Şu bir gerçek ki bir günle 17 yıl çalışmak, akranınızla aranızda yıllarca farkın olması kabul edilir değil.

Kademeli emeklilik daha çok konuşulur, hatta yılbaşı sonrası durum netleşir.

Milyonlarca insan bunu seçim kozu olarak da kullanacaktır.

LİGDE ŞAMPİYONLUK YETMİYOR

Türk takımları arasında Avrupa’da en başarılı olmuş takım kuşkusuz Galatasaray.

Ligde son 4 sezonun şampiyonu, bunu yıllar önce de 1996-2000 yılları arasında da başarmıştı.

UEFA Kupası, Süper Kupa derken aradan geçen 26 yılda Avrupa’da tekrar başarı gelmedi.

Ligde istediğiniz kadar şampiyon olun, bir yerden sonra bunun tadı kalmıyor.

Galatasaray taraftarı Avrupa’da yeni başarılara aç.

İsterseniz 5 sene üst üste şampiyon olun, inanın bir tadı yok.

Tabii yıllarca şampiyon olamayan takımlar için bunu söylemek de doğru değil, çünkü ligde şampiyonluğa açlar.