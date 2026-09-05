Türk Wımbledon’u “İstanbul Challenger–TED Open” 78. Kez Kortlarda!

Tenisimizin uluslararası camiada en köklü markası olan “İstanbul Challenger – TED Open”, 78. kez düzenleniyor. Dile kolay dünyanın en sürekli 3 turnuvasındandır. Bu yıl TED Kulübü’nün 90. kuruluş yılına da özel bir anlam katıyor.

Erkek profesyonel tenisinin patronu olan ATP’nin en saygın Challenger turnuvasından biridir “İstanbul Challenger – TED Open”. 05-13 Eylül tarihleri arasında TED kortlarında oynanacak.

DÜNYA TENİSİNİN YILDIZLARI

1979 yılında 15bin dolarlık ödülle ATP Challenger Serisi’ne dahil edilen “TED Open”, yıllarca tenis dünyasının sayısız yıldızını İstanbullulara izlettirdi. Medjedovic, Lajovic, Troicki, Berrettini, Khachanov, İvanisevic, Muster, Gasquet, Bruguera, Soderling, Berdych, Davydenko, Humbert, Tsitsipas, Mannarino, Năstase, Hewitt, Santoro hep buradan geçti. Dünya tenisinde “TED Open”, “Yıldız Yaratan Turnuva” diye anılıyor.

Dünya ilk 250 içerisinde yer alan 70 profesyonel raketin katıldığı TED Open, Türk tenisçileri için de uluslararası kriterde yükselmenin ve deneyim kazanmanın eşiğidir.

ATP’DEN İKİ ÖNEMLİ ÖDÜL

“İstanbul Challenger – TED Open”’ın uluslararası alandaki başarısı yalnızca tarihiyle ilintili değil. Ülkemize ilk kez uluslararası bir spor organizasyonunda birincilik kazandırdı. 2003 yılında ATP tarafından 49 ülkedeki 129 Challenger arasında “Dünyanın En İyi Organizasyonu” seçildi. Ödülü, turnuva direktörü Bekir Emre’ye efsane Roger Federer verdi.

Kentinin adı ekleyen “İstanbul Challenger–TED Open” ayrıca dünyanın en uzun soluklu Challenger’lerinden biri olarak ödül aldı. ATP Başkanı Gaudenzi ödülü “Londra O2 Arena”da TED Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz’a verdi.

DÖRT TENİS EFSANESİ TED KORTLARINDA

Turnuva salt profesyonellerin mücadelelerine değil, 4 de efsaneye sahne olacak. Her biri grand-slam turnuva şampiyonu olan 2 Fransız ve 2 Hollandalı korta çıkacak.

Richard Krajicek (Hollanda): 1996’da, dünya 1 numarası Pete Sampras’ı (ondan) güçlü servisleri ve etkili file-önü oyunuyla geçip Wimbledon şampiyonu oldu. Kariyerinde 17 tekler ve 3 çiftler şampiyonluğu kazanmıştır. Dünya 4 numarası olmuştur.

Jacco Eltingh (Hollanda): Çiftler tarihinin en başarılılarındandır. Haarhuis ile oluşturduğu ortaklıkla 1990’lı yılların çiftler tenisine damga vurdu. Grand Slam şampiyonlukları kazanıp, çiftlerde 1.sıraya yerleşen Eltingh, özellikle file önü oyunuyla döneminin markalarındandır. Bilgi ve deneyimini yeni nesle aktarmaktadır.

Fabrice Santoro (Fransa): “Tam bir “büyücü” ! Her bir maçı adeta “olay” olan Fabrice Santoro, sıra dışı oyunu, her iki yandan da çift elli vuruşları, yaratıcılığı ve kortta ürettiği beklenmedik (!) çözümleriyle tenis tarihinin “özel” oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. ATP, 6 tekler ve 24 çiftler şampiyonluğuna erişmiştir. Dünyada 6. sıraya kadar yükseldi. Unutulmazlardandır.

Cédric Pioline (Fransa): Tenisin öne çıkan Fransız raketlerinden biridir Pioline, kariyerinde Grand Slam’lerdeki başarılarla bilinir. Dünya sıralamasında 5 numaraya kadar yükselmiştir. 1993 Amerika Açık ve 1997 Wimbledon’da final oynadı. 1998 Roland Garros’ta ise yarı finalist. İstikrarı ve kort içi ve dışındaki sevecenliği ile izleyicilerin sevgilisi olmuştur.

Bu dört efsane, 13 Eylül Pazar günü final öncesi gösteri maçında izleyicilere unutulmaz bir şölen yaşatacak, öncesinde de TED’in minik yıldızlarıyla bir tenis-kliniği yapacaklardır.

TÜRK TENİSİ İÇİN BİR GELENEK, GELECEK İÇİN BİR BASAMAK

“İstanbul Challenger – TED Open” yalnızca bir profesyonel tenis turnuvası değil, aynı zamanda TED’in Türk tenisi için geliştirdiği uzun soluklu vizyonun önemli mihenk taşlarındandır. Turnuva tekler ve çiftlerde eleme turları ve ana tablo ile hafta sürecinde 74 maça sahne olacaktır.

“İstanbul Challenger – TED Open”’da her yıl yaklaşık 4.000 tenis topu, 8.000 şişe su ve bine yakın havlu kullanılıyor. 2025 yılı finalinde TED Spor Kulübü tribünleri 4.382 tenis severi ağırlarken, final karşılaşması ekran başında da tüm sporseverlere fevkalade dakikalar yaşattı.

YILDA 78. KEZ yılını kutlayan TED Spor Kulübü, “İstanbul Challenger – TED Open”’ın 78 yıllık mirasını geleceğe taşıyor. Günümüze ulaşmasında emeği bulunan başta yaratıcısı, unutulmaz başkanı Prof. Dr. Behbut Cevanşir olmak üzere organizasyona katkı veren tüm sporcu, yönetici, çalışanları, gönüllüleri, sponsor ve çözüm ortaklarına teşekkür ederiz.

QNB, HDİ Sigorta, Maslak Hilton, MINI (Cooper), Medicana, Starbucks – Nestle, Saka Su, Medicana, Plan A, Mekra, Neo Portföy, TTF, ve ATP gibi çok çeşitli sektörlerden marka değerleriyle güçlenen “İstanbul Challenger – TED Open”, bu yıl da tenis dünyasını İstanbul’da buluşturacak.