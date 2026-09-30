MENÜ ☰
Volimax
Peron Istanbul
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Genel, Manşet, Politika » CHP’li Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer Belediye Başkanları Partiden ihraç edildiler

CHP’li Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer Belediye Başkanları Partiden ihraç edildiler



CHP Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları Mesut Kösedağı, Alper Yeğin ve Mustafa Oktay Aksu hakkında CHP tarafından ihraç kararı alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) MYK toplantısının ardından yeni ihraç kararları açıklandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu hakkında ihraç kararı verildi.

 

Kararın, üç belediye başkanının geçtiğimiz günlerde Yeni Parti’nin kongresine katılmaları gerekçesiyle alındığı belirtildi.

📆 30 Eylül 2026 Çarşamba 18:21   ·   💬 0 yorum   ·  
ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

BAĞLANTILAR