CHP’li Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer Belediye Başkanları Partiden ihraç edildiler

CHP Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları Mesut Kösedağı, Alper Yeğin ve Mustafa Oktay Aksu hakkında CHP tarafından ihraç kararı alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) MYK toplantısının ardından yeni ihraç kararları açıklandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu hakkında ihraç kararı verildi.

Kararın, üç belediye başkanının geçtiğimiz günlerde Yeni Parti’nin kongresine katılmaları gerekçesiyle alındığı belirtildi.