Değerli okurlarım, bugün sizlere toplumumuzun en temel taşı olan aile üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. Modern çağda her şeyin ölçüsü para olmuş gibi görünüyor. İnsanlar kazançlarını, harcamalarını, tüketimlerini konuşuyor; ama kimse sofrada kaynayan çorbanın ardındaki vefayı, bereketi hatırlamıyor.



Oysa aile dediğimiz şey, sadece aynı evin içinde yaşayan insanların toplamı değildir. Aile, birbirine sahip çıkan, zor gününde yanında duran, sevgisini ve emeğini paylaşan insanların kurduğu bir bağdır. Bu bağı güçlü kılan şey para değil; vefa ve berekettir.

Vefa, geçmişi unutmamak, birbirine sadık kalmak, zor zamanda el uzatmaktır. Bereket ise azı çoğa çeviren, bir lokmayı paylaşınca büyüten, sofraya huzur katan manevi bir değerdir. İşte bu iki unsur, aileyi gerçek anlamda ayakta tutar.

Paranın olduğu ama vefanın olmadığı bir ev, soğuk bir binadan ibarettir. Bereketin olmadığı bir sofrada ise ne kadar yemek olursa olsun tat bulunmaz. O yüzden aileyi korumak istiyorsak, önce vefayı ve bereketi korumalıyız.

Bugün toplumda gördüğümüz birçok sorun, aslında bu iki değerin unutulmasından kaynaklanıyor. İnsanlar birbirine sırtını dönüyor, sofralar bereketini kaybediyor. Oysa çözüm basit: yeniden vefayı hatırlamak, bereketi yaşatmak.

Unutmayalım: Aileyi ayakta tutan para değil, vefa ve berekettir. Sevgili Okurlarım Sağlıklı günleriniz olsun

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul