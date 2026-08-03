Aile, insanın ilk okuludur. Sevgi, vefa, paylaşma ve değerler burada öğrenilir. Ama bu okulun en zor derslerinden biri paradır. Çünkü para, aile içinde hem bir ihtiyaç hem de bir sınavdır.



Benim fikrim şu: Paranın aile kültüründeki yeri, değerlerin ne kadar sahici olduğunu gösterir. Eğer ailede para sadece tüketim aracıysa, ilişkiler zayıflar. Ama para, emeğin karşılığı ve bereketin sembolü olarak görülüyorsa, aile bağları güçlenir.

Tasarruf, aile kültürünün en sessiz öğretmenidir. Çocuk, anne babasının tutumundan öğrenir: harcamanın sınırını, paylaşmanın güzelliğini, emeğin değerini. Paranın ailedeki rolü, sadece geçim sağlamak değil; aynı zamanda değerleri aktarmaktır.

Ailede para, vefanın ölçüsüdür. Zor zamanlarda birbirine destek olmak, bollukta paylaşmayı bilmek, kıtlıkta sabretmek… İşte bunlar aile kültürünü ayakta tutar. Çünkü para, aileyi ya dağıtır ya da daha da kenetler.

Sevgili Okurlarım.

Sonuçta, aile kültüründe para bir araçtır; ama bu aracın nasıl kullanıldığı, nesiller boyu aktarılacak değerleri belirler. Benim yolum nettir: Paranın değil, vefanın ve bereketin aileyi ayakta tuttuğuna inanırım. Değerli dostlar. Sağlıklı Mutlu huzurlu günleriniz olsun.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul