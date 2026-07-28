Kalamış Yaz Festivali 30 Temmuz’da Kırık Bir Aşk Hikâyesi filmiyle Başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl altıncı kez düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, 30 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında Kalamış’ta sanatseverlerle buluşacak. Festival, Kadir İnanır anısına gösterilecek Kırık Bir Aşk Hikâyesi filmiyle başlayacak.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, 30 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında Kalamış Atatürk Parkı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek. Bir ay boyunca sinema gösterimleri ve konserlere ev sahipliği yapacak festivalin açılışı, 30 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de Ömer Kavur’un yönettiği Kırık Bir Aşk Hikâyesi filmiyle yapılacak.

Senaryosunu Selim İleri’nin yazdığı Kadir İnanır, Hümeyra ve Kamuran Usluer’in rol aldığı film dönemin toplumsal ve siyasal atmosferinde şekillenen bir aşk hikâyesini anlatıyor. Antalya Film Festivali’nde ödül alan film, bu yıl 26 Haziran’da yaşamını yitiren usta oyuncu Kadir İnanır anısına izleyiciyle buluşacak.

32 Farklı Etkinlik Sanatseverleri Bekliyor

Festivalin açılış konseri ise 31 Temmuz Cuma akşamı Suat Suna ile gerçekleştirilecek. Türkçe pop müziğin 90’lı yıllardan bu yana sevilen isimlerinden Suat Suna “Ansızın Çektin Gittin”, “Yalan Değil” ve “Aramızda Uçurumlar” gibi hafızalara kazınan şarkılarını seslendirecek.

Kalamış Yaz Festivali bu yıl da akustik müzikten klasik müziğe, rocktan popa, kült filmlerden özel konserlere kadar geniş bir yelpazede program sunacak. 30 Temmuz – 30 Ağustos tarihleri arasında sürecek festival kapsamında 32 farklı etkinlik düzenlenecek. Aydilge, Ozbi, EvrencanGündüz, Lalalar, Niyazi Koyuncu, Kerem Görsev ile Gaye Su Akyol &Río Sur gibi isimlerin sahne alacağı festivalde, Drakula İstanbul’da ve Sevmek Zamanı gibi kült filmler de açık havada izlenebilecek. Festival, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilecek özel sürpriz konserle sona erecek.

“Aynı Gökyüzü Altında Sanatla Buluşuyoruz”

Kalamış Yaz Festivali hakkında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, festivalin İstanbulluların yaz takviminin vazgeçilmez kültür-sanat etkinliklerinden biri hâline geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, sadece konser ve film gösterimlerinden oluşan bir etkinlik değil; insanların aynı gökyüzü altında sanatla buluştuğu, birlikte vakit geçirdiği bir paylaşım alanı. Bir ay boyunca birbirinden değerli sanatçıları ve unutulmaz filmleri Kalamış’ta ağırlayacağız. Tüm komşularımızı ve İstanbulluları bu güzel atmosferi birlikte yaşamaya davet ediyorum.”

Uluslararası Kalamış Yaz Festivali’nin detaylı programı ve etkinlik takvimine https://kalamisyazfestivali.kadikoy.bel.tr adresinden ulaşılabilir.