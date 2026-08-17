Kadıköy’de düzenlenecek 30 Ağustos Basketbol Zafer Kupası Kayıtları Devam Ediyor

Kadıköy Belediyesi ve NG Kamp iş birliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek “3×3 Basketbol Zafer Kupası” için kayıtlar sürüyor. Katılımın ücretsiz olduğu organizasyonda kontenjanla sınırlı başvurular, 23 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

Kadıköy Belediyesi ile NG Kamp’ın iş birliğinde gerçekleştirilecek 30 Ağustos 3×3 Basketbol Zafer Kupası, genç basketbolcuları Zafer Bayramı coşkusunu basketbolun enerjisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular için kayıtlar devam ediyor.

U-12, U-13, U-14, U-15 ve U-16 kategorilerinde düzenlenecek organizasyonda genç sporcular, iki gün boyunca yüksek tempolu 3×3 basketbol karşılaşmalarında mücadele ederek yeteneklerini sergileme ve profesyonel turnuva atmosferini deneyimleme fırsatı yakalayacak.

29-30 Ağustos tarihlerinde Kadıköy Göztepe Özgürlük Parkı’nın basketbol sahalarında düzenlenecek turnuvada genç sporcular, iki gün boyunca yüksek tempolu karşılaşmalarda mücadele edecek. Saha düzeni ve organizasyon yapısıyla genç sporculara turnuva deneyimi sunmayı hedefleyen etkinlik, aynı zamanda sporseverleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusuyla da buluşturacak.

Katılımın ücretsiz olduğu turnuvada kontenjan sınırlı tutulacak. Başvurular 23 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular, https://www.ngkamp.com/ internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir.