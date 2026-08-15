Kadıköy’de peronların kaldırılmasına vatandaş şaşkın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan kararla Kadıköy Rıhtım bölgesindeki otobüs peronlarının kaldırılarak hatların Uzunçayır’a taşınması, ulaşımda aksamalara yol açarak vatandaşları mağdur ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında, Kadıköy Rıhtım bölgesindeki otobüs peronlarının kaldırılması kararı UKOME toplantısında kabul edilmişti. Trafik akışını rahatlatmak ve yaya alanlarını genişletmek amacıyla alınan kararla birlikte, bölgeden toplam 26 hat, 286 araç ve günlük 2 bin 461 seferin Uzunçayır Peron Alanı’na taşınacağı bildirildi. Yolcuların Uzunçayır’dan Kadıköy Merkez’e aktarma yaparak ulaşacağı açıklanmıştı. Kadıköy sahilinde otobüs hatlarının kaldırılmasıyla ulaşımda büyük zorluk yaşadıklarını belirten İstanbullular, duruma isyan etti.