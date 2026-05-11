Şampiyonluk Sebahattin Şirin’e yazar

Sular duruldu, gemi karaya yanaştı…

Sancılı bir sezon geride kaldı ve Galatasaray üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştı. Tebrik ederim.

Herkes bu şampiyonluk futbolculara yazar dese de ben öyle düşünmüyorum.

Bu şampiyonluk başta ultrAslan tribün lideri Sebahattin Şirin olmak üzere taraftara yazar.

Sebahattin Şirin’in her maç öncesi sosyal medyadan “kenetlenme” çağrısı yapması.

Son oynanan Fenerbahçe maçında adeta 12. adam olup tribünlerin rakibe baskı yapmasını sağlaması.

Ve Kemerburgaz’a gidip futbolcularla bir araya gelmesi. Adeta bir yönetici gibi davranması hatta takıma bazı yöneticilerden daha faydalı olması.

Takımın deplasmanda zorlanması fakat iç sahada coşması.

Sebahattin Şirin’in Galatasaray’a sağladığı destek bunlarla bitmez.

Tribünleri yönetmek kolay iş değil. Organizasyon ve ful konsantrasyon gerekir. Binlerce insanı “tek ses” haline getirmek herkesin de harcı değil, bunlar emek ister.