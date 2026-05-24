CHP’liler Kadıköy’de direniş eylemi yapıyor!

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararına karşı başlattığı eylemler sürüyor.

CHP İstanbul İl Örgütünün, CHP’ye yönelik mutlak butlan kararına karşı başlattığı eylemler sürüyor. Bugün Kadıköy’de protesto yürüyüşü ardından oturma eylemi gerçekleşti.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Üsküdar belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Kartal ilçe başkanı Mert Polat ve yönetim kurulu CHP İlçe örgütü de Kadıköy’deki eylemlere katıldı.

Bugün yaşananlar yalnızca bir siyasi partiye yönelik müdahale değil; halkın iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine yönelmiş açık bir tehdittir.

Partimizin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik “mutlak butlan” adı altında alınmak istenen karar; hukuki değil siyasidir, meşru değil dayatmadır. Bu girişim, yalnızca bir parti yönetimini değil, milyonlarca yurttaşın sandıkta ortaya koyduğu iradeyi tartışmalı hâle getirme çabasıdır.

Buradan açıkça ifade ediyoruz:

BU KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR!

HALKIN İRADESİNE YÖNELMİŞ BİR MÜDAHALEDİR!

“Yok hükmünde” sayılmak istenen yalnızca seçilmiş bir yönetim değil; milletin demokratik iradesidir. Halk adına karar verme yetkisini kullananların, halkın iradesini tartışmalı hâle getirmesi; demokrasiye, hukuk devletine ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine zarar vermektedir.

Demokrasi; halkın seçtiklerinin özgürce görev yapabildiği, hukukun millet iradesini koruduğu bir düzendir. Seçilmişlerin baskı ve müdahalelerle etkisiz hâle getirilmeye çalışıldığı yerde, demokrasinin özü yara alır.

Mesele demokrasi meselesidir.

Mesele hukuk devleti meselesidir.

Mesele millet iradesine sahip çıkma meselesidir.

Bu topraklarda millet iradesine rağmen hiçbir müdahale kalıcı olmamıştır, olmayacaktır.

Gün; milli iradeye, Cumhuriyet’e ve demokrasiye sahip çıkma günüdür.

Büyük Türk Milleti darbeye teslim olmayacaktır!

