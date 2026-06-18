Semiha Berksoy Anısına Konser

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “Ulusal Müziğimiz” konser serisi, Cumhuriyet dönemi çok sesli Türk müziğinin öncü bestecilerine ve sanatçılarına ışık tutarak bu kültürel mirasa anlamlı bir saygı duruşu sunmaya devam ediyor. Konser serisinin bu bölümünde ise Türk opera tarihinin öncü isimlerinden, çok yönlü sanatçı Semiha Berksoy’un anısı, seçkin eserler ve yorumlarla yaşatılarak sanatseverlerle buluştu.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşen konser öncesinde; Semiha Berksoy’un kızı akademisyen, yönetmen , tiyatro ve sinema sanatçısı Zeliha Berksoy ve İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, bu anlamlı geceye dair konuşmalar gerçekleştirdi.

Semiha Berksoy, yalnızca Türkiye’nin değil, Cumhuriyet’in kültür politikalarının şekillendirdiği modern sanat vizyonunun da en güçlü sembollerinden biri olarak; opera, tiyatro, resim ve edebiyat arasında kurduğu özgün bağlarla çok yönlü bir sanatçı kimliği inşa etmiş; hem Türkiye’de hem Avrupa’da birçok ilke imza atan Berksoy, Avrupa opera sahnesine çıkan ilk Türk soprano olarak sanat tarihine adını yazdırmıştır.

İlk konserini Cemal Reşit Rey ile birlikte veren sanatçı, profesyonel opera kariyerindeki ilk büyük temsillerini Tosca ve Madama Butterfly ile gerçekleştirmiş, 1984 yılında, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 50. yılı kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından kendisine “İlk Kadın Opera Sanatçısı” unvanıyla “Atatürk Opera Ödülü” verilmiştir.

Konser programında; Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Serdar Yalçın, Turgay Erdener, İlhan Baran’ın eserleri; İDOB solistleri Emre Güngör, Asude Karayavuz, Bülent Külekçi, Hande Soner Ürben, piyanoda Hüseyin Kaya eşliğinde ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü: Yonca Sülün, Ozan Bıkım, Verda Gül, Seren Karabey tarafından seslendirildi.